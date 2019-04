Sin foto, autoridades publicaron nuevo cartel de los más buscados

Durante las últimas horas el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló el cartel de más buscados de Medellín y el Valle de Aburrá; lo particular fue que el afiche no tienen la foto de los delincuentes para que la ciudadanía los pueda identificar.

De acuerdo a las labores de investigación, son en total 12 cabecillas de grupos criminales y más de 200 delincuentes implicados en homicidios que actualmente son buscados.

Según la administración local, los carteles no tienen la imagen porque algunos de ellos aún no tienen procesos de judicialización y además la ciudadanía ya los conoce.

“Aparecen los alias que la comunidad sabe cuáles son, no aparecen las fotos porque están en proceso de judicialización, lo cual no quiere decir que no estén identificados por la ciudadanía y cada uno de estos carteles irá rotando por cada una de las comunas y hay recompensa para que la comunidad nos ayude a hacer su identificación, pero sobre todo a información y denuncias que nos puedan ayudar a su captura” señaló el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Algunos de los delincuentes que están reseñados como cabecillas, ya han sido capturados como son los casos de alias “El Indio”, alias “Albert”, alias “Montañero”, quienes han cumplido sus condenas y han vuelto a las calles a seguir delinquiendo.

Uno de los cabecillas que más llama la atención es alias “Juano” de la banda “Triana” capturado en noviembre del 2017 y que nuevamente aparece como uno de los más buscados.

Por los cabecillas las autoridades ofrecen hasta 50 millones de recompensa para las personas que entreguen información que conduzca a su individualización, judicialización y captura; y hasta 2 millones de pesos en recompensa para quien brinde información sobre los más de 200 delincuentes que delinquen en diferentes comunas de la ciudad y están relacionados con asesinatos.

El cartel que solo que no tiene fotografías, tiene reseñado a alias “burro” que aparece repetido cuatro veces, alias “El zurdo” aparece en dos veces, alias “Toño” en dos veces.

Las personas que logren identificar los criminales que están buscando las autoridades se pueden comunicar a la línea 123 y los 314 557331 y el fijo 3511386.