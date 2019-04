“Me pegó por celos”: mujer denuncia agresión de su expareja en Cartagena

“Él estaba tomando y al verme con unas amigas me agredió”, así inició el relato una mujer de 29 años, de los tortuosos minutos que tuvo que vivir dentro de un estadero del barrio Pedro Salazar, en el nororiente de Cartagena, al ser golpeada por su ex compañero sentimental.

La víctima contó que todo ocurrió cuando se encontraba departiendo con unas amigas. De un momento a otro, el hombre llegó hasta donde ella estaba y empezó a agredirla fuertemente con golpes y patadas en diferentes partes del cuerpo frente a todas las personas.

“Me dijo palabras ofensivas, luego me pegó y me amenazó de muerte porque me encontraba con otras personas. Cuando éramos pareja, me celaba demasiado, incluso yo no podía compartir con nadie, ni estar con mis amigas. Yo empecé a salir después que me fui de su casa”, aseguró la mujer.

Tras ser agredida, la víctima interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, en contra de Keivin Pernett Torreglosa, hombre con quien tuvo una relación durante un año.

“No lo pudieron capturar porque cuando llegó la policía, ya se había escapado. Él todavía sigue tranquilo en su casa”, puntualizó la mujer.