Habló pareja de chilena desaparecida: "también estoy impactado"

Juan Guillermo Valderrama Amézquita, el santandereano que sostuvo una relación con Ilse Ojeda González, la chilena desaparecida desde hace tres semanas, aseguró que no sabe nada de su paradero. Confesó "estar impactado". En diálogo con Caracol Radio, aseguró que no causó daño a la ciudadana extranjera, tras un incidente ocurrido el 29 de marzo, cuando se encontraban en un establecimiento comercial de la calle 60 con carrera 17 de Bucaramanga.

Valderrama Amézquita, policía retirado, narró que ese día buscaban materiales de construcción, en los negocios dedicados a la venta de este tipo de productos, en la calle 61, un sector aledaño a la Puerta del Sol."Paramos en una tienda para tomar gaseosa; me entró una llamada al celular y le entró un ataque de celos. Traté de calmarla, pero se fue".

"Rogamos a las personas que la hayan visto o saben de ella que nos informen. Yo he estado muy afectado, al igual que mi familia". Reconoció que sobre él recaen las críticas y las sospechas "por haberla traído. Ella es una mujer siempre dispuesta a ayudar a los demás, animalista".

Con relación a las conjeturas que se hacen frente a la suerte de Ilse Ojeda dijo que no se siente sospechoso. "Para nada, acá hemos estado buscándola, colaborando con la Sijin de la policía. Tenía unos ahorros y con esa plata pudo haber apadrinado una familia, de pronto esconderse con ellos. Yo he sacado mil hipótesis. Se fue bastante dolida, bastante despechada", relató.

"No soy ningún delincuente", aseveró Valderrama. Contó que vivió en Chile donde conoció a Ilse. "Fui policía 6 años; me retiré por motivos personales. No tengo ni siquiera anotaciones por riñas. He estudiado y me dedicado al comercio" destacó en el diálogo con los periodistas de Caracol Radio.

La familia de la ciudadana chilena había expresado inquietud porque Valderrama no volvió a contestar las llamadas que le hacían. Alejandra, hermana de la persona desaparecida dijo a Caracol Radio que intentarían llegar a Bucaramanga para estar más cerca de las pesquisas de la policía.