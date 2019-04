Nuestras curules no tambalean por eventual anulación de votos de Mockus

La anulación de la elección de Antanas Mockus como senador, tiene en expectativa a muchos, y esperando que sus 540 mil votos obtenidos, se borren de la cuenta del partido verde.

Pero según los senadores elegidos por esa colectividad en Boyacá, no hay de qué afanarse.

El senador Jorge Londoño, explicó en Caracol Radio que “no hay ninguna posibilidad de que con base en este fallo se pierdan las curules del partido verde entre otras cosas porque el mismo fallo expresa que esto tiene efectos interpartes y que tiene efectos para el futuro, es decir que no habría ninguna posibilidad. Cuando se vota por un partido es por una plataforma ideológica, y en una democracia como la nuestra no sería posible que esa curarles se perdieran, no existe ningún riesgo con base en el fallo mencionado. Es obvio que muchos corruptos quieran acabar con nuestra personería pero dese el punto de vista jurídico no es posible aún”.

Por su parte, la senadora Sandra Ortiz “creo profundamente en las instituciones y en la democracia, si llegaran a anular los votos del profesor Antanas, las curules verdes que empujó esa votación importante de él, no es mi caso, yo subiría a un quinta lugar, hoy el partido ya no tendría 1.320.000 votos sino 742.000 votos, que da para 6 curules, y se perderían 3, pero yo creo que eso no va a pasar porque el concepto del concejo de estado también se vota por un partido. Sería increíble que pasara. Hay que enviare un mensaje al país y es que hay que respetar la democracia”.

Por lo menos tres partidos, el Centro Democrático, Colombia Justa Libres y Opción ciudadana esperan un Chance tras la anulación de la elección de Mockus como senador por la Alianza Verde, mientras que éste, se juega su última carta con una tutela ante el consejo de estado, para recuperar su curul, defendiendo preservar el derecho de elegir y ser elegido.

Según Humberto De La Calle, quien asumió la defensa de Mockus, se trata de buscar la defensa de la democracia, y no de rebuscar una excepción de la ley para el exalcalde de Bogotá.