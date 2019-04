Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 23 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades de salud en el Quindío sostienen que el suicidio es un problema complejo y generalizado en todo el país, que se viene atendiendo de manera articulada

A propósito del reciente caso en el municipio de Calarcá, en donde una menor de 13 años decidió acabar con su vida y con la que las cifras ascienden a 15 personas que en lo corrido del año resuelven acabar con su existencia en el Quindío, el gerente del hospital mental de Filandia Jhon Carlos Buitrago además de lamentar la situación, dijo que el suicidio es un problema nacional que se viene tratando a través de capacitaciones al personal de las EPS y los docentes.

Personeros estudiantiles manifestaron que no se les está prestando atención a los jóvenes con los problemas de hoy como el bulling o matoneo que provocan depresión, ansiedad, estrés, soledad y falta de comunicación que los lleva en muchos casos a pensar en el suicidio como una solución.

120 Habitantes de la calle entre ellos 10 venezolanos han sido regresados desde Armenia a sus lugares de origen, autoridades aseguran que muchos tienen esta condición como negocio

Así lo manifestó el secretario de desarrollo social Alber Quintero que señaló que en el último censo realizado en 2018 identificaron más de 650 habitantes en condición de calle, donde la política de solo asistencialismo que se estaba implementado incrementó ese número de personas

El funcionario agregó que incluso detectaron el caso de una familia de habitantes en condición de calle que llegaron de Medellín argumentando que arribaron a la ciudad porque aquí los trataban muy bien, les dan comida, dormida, baño y podían seguir en la calle.

En el municipio de Pijao Quindío están pidiendo a la gobernación de ese departamento declarar la urgencia manifiesta, ante el riesgo de quedar incomunicados, producto de las emergencias ocasionadas por las lluvias…

Y es que media calzada de la vía principal que desde el sector de Rio verde conduce a Pijao ya se fue debido a una falla geológica en el sector y a las intensas lluvias que se han venido registrando en esta zona del país, por eso y aunque se han tomado algunas medidas como la ubicación de cintas preventivas, el alcalde del municipio Edison Aldana pidió que se declare la urgencia manifiesta

15 derrumbes afectan la movilidad en la zona rural de Calarcá, el caso más complejo es el de los habitantes de la vereda Quebrada negra que están incomunicados

José Fernando Echeverry Murillo fue reelegido como rector de la Universidad del Quindío, así lo determinó el consejo superior que con 8 votos a favor y 1 en contra respaldo el proyecto del ingeniero Echeverry por cuatro años más

El reelegido rector manifestó que sobre los supuestos procesos que la procuraduría general de la nación tiene en su contra, dijo que si los mismos fueran prósperos no hubiera sido reelegido… destacó que son cuentos que quieren generar desinformación.

Ante la protesta de un grupo de personas y de la junta ciudadana porque al parecer servigenerales regresaría a presar el servicio de aseo en Armenia, el alcalde Oscar Castellanos fue claro en afirmar que no promoverá la privatización de ningún servicio público, pero que es respetuoso de la ley 142 de 1994 que establece como obligación la libertad de la competencia, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

Mil hombres del Ejército nutren el esquema de seguridad que se tiene en Armenia, de cara a la movilización campesina de mañana en esta ciudad

Fue lo que dijo el comandante de la octava brigada del ejército, coronel Richard Gonzales quien destacó que se trabaja de la mano con el CTI de La Fiscalía y la Policía, para garantizar que todo transcurra en completa calma durante la marcha campesina, que se espera sea multitudinaria, pues ya han confirmado la presencia en esta zona, campesinos de todo el Eje, Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle y Cauca, por eso habrá atención especial en vías como la línea, autopistas del café y la vía panamericana.

El alto oficial destacó que aunque los campesinos se pueden manifestar, la idea es que no lleguen a las vías de hecho, para evitar confrontaciones o malestares ocasionados a terceros.

En Armenia, autoridades atendieron emergencias por las lluvias en varios puntos críticos debido a los deslizamientos de tierra.

Javier Vélez coordinador de la oficina municipal de la gestión del riesgo indicó que en los barrios: La Secreta Baja, barrio 19 de Enero Bajo, Bolívar norte, el Limonar, Montevideo Central, barrio Popular, Milagro de Dios y San Vicente de Paul

Uno de los puntos es el barrio bolívar norte, donde sus habitantes no durmieron tranquilos debido al derrumbe que se presentó desde la parte alta de la avenida bolívar y que afecto la vía y una vivienda.

Las intensas lluvias de las últimas horas inundaron una vez más el coliseo del café, desde Asoligas sostienen que la falta de atención estatal es el causante de este tipo de emergencias…

Y es que de acuerdo con Carlos Suarez, secretario de Asoligas, no es la primera vez que el primer piso del coliseo del café se inunda cuando llueve como ocurrió en las últimas horas… por eso desde hace 8 años, él se ha dado a la tarea de enviar cartas a diferentes dependencias de la administración municipal exponiendo el problema, para encontrar soluciones… sin embargo las respuestas se han basado en promesas que no se cumplen, lo complicado del asunto es que el barro y los residuos de la obra de la pista de bicicrós, sumado a las hojas que caen de los árboles de la zona que no se podan con regularidad, han aumentado las posibilidades de registrar inundaciones en el coliseo del café.

Con motivo del día del idioma, la red departamental de bibliotecas públicas desarrollará desde hoy y toda la semana la actividad “Lo local también cuenta con el idioma” donde se resaltará el valor de las obras de los autores locales, en Armenia la jornada se iniciará a las 9 de la mañana en la Biblioteca Jesús Duque Restrepo y en la Plazoleta Centenario.

La alcaldía de Armenia a través de amable y el contratista dieron apertura a la intersección de la carrera 19 con calle 20, donde se utilizó concreto acelerado, dando así celeridad a la obra en este sector de la ciudad

Temas como drogadicción, embarazos en adolescentes y desempleo fueron los temas que más preocupan en torno a la infancia y adolescencia en la ciudad de Armenia, así lo manifestaron las autoridades, concejales y personeros durante debate en el concejo municipal.

La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, regional Quindío, realizará hoy martes la segunda asamblea extraordinaria de afiliados en el departamento, en el hotel Mocawa Plaza

En deportes, el atleta quindiano Gerard Giraldo logró la marca pertinente en los 10.000 metros, para estar presente en los Juegos Deportivos Panamericanos Lima 2019.

En deportes, El Deportes Quindío empató 2 a 2 frente a Barranquilla Fútbol Club en la fecha 13 del Torneo Águila de la B, el equipo cafetero es segundo en la tabla de posiciones del campeonato.