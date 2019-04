Inundaciones en el coliseo del café se registran desde hace 8 años

Escuche en el programa Hoy por Hoy de Caracol Radio la entrevista al secretario de Asoligas, Carlos Suárez, quien habla de la reciente inundación en el coliseo del café producto de las lluvias, un tema que se repite desde hace 8 años, es decir que, no es la primera vez que ocurre. Por eso desde hace 8 años, él se ha dado a la tarea de enviar cartas a diferentes dependencias de la administración municipal exponiendo el problema, para encontrar soluciones, sin embargo las respuestas se han basado en promesas que no se cumplen, lo complicado del asunto es que el barro y los residuos de la obra de la pista de bicicross, sumado a las hojas que caen de los árboles de la zona que no se podan con regularidad, han aumentado las posibilidades de registrar inundaciones en el coliseo del café.