14% aumentó la cantidad de vehículos que recorrieron Boyacá en semana santa

Durante ésta Semana Santa, Boyacá recibió más turistas que los registrados en el 2018, presentando un aumento general del 14% en los vehículos que circularon por el departamento desde el pasado sábado 13 de abril hasta hoy.

“Por las diferentes rutas con las que cuenta el departamento, han ingresado durante los últimos 8 días 224.240 vehículos, registrando un 23% de aumento con respecto a los carros que llegaron a Boyacá, en comparación con la semana mayor del año anterior”, explicó el Coronel Cesar Castro, comandante encargado del departamento de policía de Boyacá.

El comandante agregó que en cuanto a los vehículos que han salido de Boyacá el aumento fue del 9% con un total de 218.574, teniendo un total de 442.814 carros circulando en todo el departamento.

Por otra parte con diferentes actividades de aplicación de la norma de tránsito, el personal de la policía, seccional de tránsito y transporte, en Boyacá ha realizado durante ésta semana, un total de 624 órdenes de comparendo por diferentes infracciones como, no portar licencia de conducción falta por la cual se colocaron 124 comparendos, no contar con seguro obligatorio que ocasionó 36 comparendos y no haber realizado la revisión tecnomecánica acarreó 61 comparendos a los conductores en Boyacá.

Por otra parte se han realizado 145 pruebas de alcoholemia a través de las cuales 6 vehículos fueron inmovilizados, así mismo se han inmovilizado 101 vehículos más y se espera el balance final luego del plan retorno.