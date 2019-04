4 heridos deja volcamiento de vehículo en la vereda Bohemia de Calarcá

Durante la madrugada de este domingo de resurrección, los organismos de socorro fueron alertados para que atendieran el caso de un vehículo marca Aveo de placas CQG-592 de Cali, que rodó algunos metros por un cafetal, luego de que el conductor perdiera el control, en el hecho cuatro personas terminaron lesionadas, aunque no de gravedad identificadas como Samantha Montoya, Edwin Andrés Vargas, Sara Estefanía Cardona y una menor de edad.

Las autoridades aún no han establecido las causas reales de este accidente, que por fortuna no cobró la vida de ninguna persona, sin embargo, no se descarta que tenga relación con la ingesta de alcohol, es algo que hay que entrar a determinar.