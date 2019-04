Mi sacrificio es por la salud de mi nieta: flagelante de Santo Tomás

Hoy en el municipio de Santo Tomás saldrán los flagelantes, hombres y mujeres que practican esta procesión considerada un tipo de "devoción extrema" en Semana Santa donde los penitentes pagan mandas.

Hablamos con uno de los flagelantes que lleva una década golpeándose la parte baja de su espalda con bolas de cera sostenidas por un látigo. Ramón, es una de ellas. Se cubren su rostro con un velo blanco y utilizan una falda larga en donde dibujan cruces negras que transportan a épocas de sacrificio a la multitud de observadores, quienes con respeto siguen la tradición.

Los penitentes pagan mandas, favores que Dios le ha concedido. Otros piden milagros, como Ramón, quien se flagela en ayuna, pide vida para su nieta enferma.

"También tenía un niño que me nació con problemas en el corazón y desafortunadamente se me murió pero me flagelo en agradecimiento por los años que lo tuvimos con nosotros", expresó.

Son varias estaciones que recorren los penitentes con los pies descalzos a lo largo de las polvorientas calles de este municipio del centro del Atlántico bajo 40 grados centígrados. En ellas se rezan 40 credos o el padre nuestro; pero hay una, en donde son cortados o "picados" como ellos le llaman en la zona de las caderas, las cuales se cargan de sangre por los golpes que se dan con cada paso; dolor y sacrificio que hacen pidiendo salud para sus familias.