Autoridades de Pereira han incautado 97 kilos de pescado en mal estado

La Secretaría de Salud de Pereira ha desarrollado a lo largo del año diferentes operativos de control y vigilancia, que se intensificaron durante este Semana Mayor, con el objetivo de prevenir intoxicaciones causadas por el consumo de pescado en malas condiciones de preservación o distribución, que hasta el momento, han dejado como resultado el decomiso de un total 97 kilogramos de diferentes especies que no conservan la cadena del frío, no estaban siendo bien manipulados o tenían inconsistencias en su empaquetamiento.

"Los hallazgos más significativos que se encuentran en estos operativos, son alimentos que no cumplen con una cadena de frío, es decir, que no están totalmente congelado; los manipuladores no portaban el carnet que los acredita para esta labor; se evidencia la falta de rotulación y mal almacenamiento, así como utensilios de madera y accesorios en las manos" indicó Diana Milena Casteñeda, secretaria de Salud Municipal.

La recomendación para los consumidores es, comprar el pescado en establecimientos que cumplan con especificaciones sanitarias favorables y tener presente que no está permitida la venta ambulante, ni carretas o neveras que no cumpla con la debida cadena de frío.