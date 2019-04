Red hotelera rechaza el turismo sexual

El turismo sexual o abuso de menores, es otro de los aspectos que tienen prioridad en esta época, para ello desde el gobierno nacional y la Policía Caldas, realizan diferentes campañas que fortalecen en las temporadas altas de visitantes como lo es la semana santa, con las que toda la red hotelera rechaza cualquier práctica o acto sexual en contra de los menores de edad.

“Lo primero que le decimos a las personas que van a viajar, es que por favor se registren en sitios formales, que estén cumpliendo con el Registro Nacional de Turismo y que a su vez tengan implementadas las normas técnicas sectoriales”, afirma Mónica Londoño Arango, directora de COTELCO Caldas.

Aclara que todos los hoteles que cumplen las normas técnicas sectoriales y que tienen registro nacional de turismo, tienen claro no permitir alojar a menores de edad que no están en compañía de sus padres, y que incluso para el ingreso deben mostrar el registro civil de nacimiento de los pequeños y los papeles de sus padres, en caso de no hacerlo, desde los hoteles deben comunicarse con la policía para verificar los datos.

Piden también a la comunidad que se una a estas campañas e informen a los encargados en los alojamientos, cualquier acción irregular para poder ser hacer el seguimiento.

Caldas cuenta con 380 con alojamientos entre hostales, alojamientos rurales, apartahoteles y hoteles con el Registro Nacional de Turismo.