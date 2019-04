Realizan abono para hospedaje de militares venezolanos

Luego de conocerse la alerta de desalojo de más de 600 familias de militares venezolanos de uno de los tres hoteles en dónde se encuentran albergados desde el pasado 23 de febrero, en donde la deuda alcanza los 25 billones de pesos, se logró llegar a un acuerdo.

Fue cancelada la mitad del monto. Sin embargo aún continúan los retrasos en la alimentación. La situación ya genera preocupación entre estos militares que desertaron del régimen de Nicolás Maduro.

"Ya hicieron un abono a la deuda. Lo que sabemos es que ya no nos van a sacar de aquí. Pero por lo menos aún no tenemos cubierto lo que es la comida en el restaurante. Aquí nos trajeron una comida de la iglesia católica. Tememos ser desalojados, porque no es la primera vez que intentan sacarnos del hotel. No sabemos si vamos a otro lado, o nos van a rotar, estamos a la espera" Explicó Frank Reginfo, Militar venezolano.

Mientras tanto los militares esperan también tener algún tipo de reunión con los delegados de la Coalición Ayuda y Libertad, delegados del presidente Juan Guaidó, y la cancillería colombiana, para saber si se ha logrado algún tipo de diálogo con los gobiernos de Chile y Brasil para un eventual traslado.