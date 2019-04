Gobierno Nacional garantiza atención a militares venezolanos

Fue superada temporalmente la situación registrada con los militares venezolanos, quienes advertían un posible desalojo porque no se había cancelado por los servicios recibidos en uno de los hoteles de la ciudad.

Funcionarios del Gobierno Nacional advirtieron que, los militares están a cargo por grupos para la Presidencia de la República, Representantes de Guaidó y cooperación internacional, mantener a más de mil miembros de las fuerzas armadas venezolanas con sus familias se está convirtiendo es un dificultad financiera.

Felipe Muñoz, gerente de la frontera aseguró "Hoy se presentó una circunstancia en un hotel en particular, con un grupo de ellos porque se debía los recursos ese no es un grupo que en este momento financiando el Gobierno Nacional (...) otros tienen algunos recursos conseguidos por personas que representan al Presidente Guaidó, fue en ese grupo donde se presentó la circunstancia; en el hotel me informan ya se solucionó".

"Sobre las declaraciones de un posible reclutamiento, eso sí nos preocupa ya le he solicitado al Coronel Palomino, Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que haga la entrevista correspondiente para que nos entregue datos exactos; tiempo. modo y lugar estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo como Gobierno Nacional". Señaló Muñoz

Las autoridades además adelantarán una investigación sobre la denuncia de reclutamiento estos militares por grupos armados.