Concejo de Cartagena analiza proyecto que busca incorporar recursos

El Concejo de Cartagena cumplió con dos nuevas audiencias públicas en torno a los Proyectos de Acuerdos 153 y 154, que buscan específicamente crear el Capítulo de Disponibilidad Laboral (CADILA) en Cartagena, e incorporar recursos en el presupuesto de la vigencia fiscal 2019. Además de elegir al segundo vicepresidente de la mesa directiva que ostentaba el exconcejal de la bancada de Cambio Radical, Dagoberto Macías Cabrera.

El Proyecto de Acuerdo 154 que busca incorporar recursos al presupuesto vigencia fiscal 2019, centró voces a favor y en contra, entendiendo que las comunidades demandan mayor atención e inversión por parte del Distrito, para acabar con problemáticas puntuales como la culminación de los centros y puestos de salud inconclusos, definir la situación de los damnificados de San Francisco y acabar de una vez por todas con la problemática que afrontan los moradores de Bayunca, por falta del alcantarillado.

Teresa Maza Cadena, líder y vocera de los damnificados de la falda de la Popa, dijo que no se oponen al proyecto de incorporación de recursos a las diferentes unidades ejecutoras del Distrito, “estamos en contra de tanta caracterización que adelanta Corvivienda y que hasta la fecha no se defina la suerte de los damnificados de San Francisco, son familias que llevan más 14 años esperando una vivienda, muchos cumplieron con un sorteo de los programas Casa Pa Mi Gente y Ciudadela la Paz, que actualmente se encuentran en retroceso”, puntualizó.

Mayor inversión para el área rural de Cartagena

José Luis Barboza, Edil de la Localidad 2 Virgen y Turística, dijo que hoy llegó acompañado con líderes de Bayunca, Pontezuela, Tierra Baja y Zona Insular, para reclamar mayor inversión para el sector rural en Cartagena, “siempre con los fondos de desarrollo local nos han castigado y que del 100 por ciento de estos recursos solo el 30% es invertido, son recursos muy inferiores que solamente apuntan a mejorar algunas vías y hacer pequeñas obras”, expresó.

“Hoy estamos requiriendo mayor inversión para Bayunca, el cual necesita un alcantarillado que cuesta 75 mil millones de pesos y en el proyecto de incorporación solamente hay 2 mil millones de pesos para atender acueducto y alcantarillado en el Distrito”, sintetizó, el Edil.

Distrito recoge recursos que eran apropiados vía decretos

William Valderrama Hoyos, secretario de Hacienda de Cartagena, dijo que el proyecto es de suma importancia porque recoge una cantidad de recursos que normalmente se venían apropiando vía decreto, pero que en esta oportunidad y en aras de la trasparencia y por sugerencia del propio Ministerio de Hacienda, fueron traídos al seno de la corporación edilicia de Cartagena.

“Hecha la cuenta a mí me da 142 mil millones de pesos que obedecen a recursos que no se ejecutaron durante la vigencia 2018. Encontramos recursos como 50 mil millones de pesos que son desahorros del Fonpet, que serán utilizados para cubrir infraestructura educativa y cubrir mesadas pensionales, como los recursos se recibieron a final del mes de diciembre, no hubo oportunidad de incorporarlos en el presupuesto del año pasado”, indicó.

El funcionario agregó además, que también se pretende incorporar 20 mil millones de pesos que corresponden a unos recursos del crédito realizado en el año 2014 y que se destinan a la infraestructura hospitalaria, es decir para aquellos hospitales que se iniciaron y no se han podido poner en funcionamiento y que va en detrimento de la salud de los cartageneros.

Nuevo miembro de la mesa directiva

La sesión fue aprovechada por la mesa directiva, para escoger al nuevo segundo vicepresidente de la corporación, en reemplazo del exconcejal Dagoberto Macías Cabrera, quien salió recientemente del Concejo por hechos ampliamente conocidos por la ciudadanía Cartagenera.

Con 17 votos a favor la plenaria eligió al concejal, Carlos Barrios Gómez, de la bancada de Cambio Radical, como Segundo Vicepresidente de la corporación para culminar el periodo 2019, “agradezco a los compañeros de la bancada de Cambio Radical por postular mi nombre, entendiendo que la posición venía siendo ocupada por un miembro de la colectividad, acepté el voto de confianza y decidieron de manera unánime apoyar mi nombre”, dijo, Carlos Barrios.