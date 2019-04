En Semana Santa tenga cuidado con el exceso de sol y el estado del pescado

Varias recomendaciones especiales a la comunidad realizó en Caracol Radio el director de la Territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont Galavis, acerca de los posibles riesgos que se pueden presentar en esta época de semana santa.

Recordó que en este momento el departamento se encuentra en alerta amarilla hospitalaria por la fuerte temporada de lluvias que se registra, algo que normalmente se decreta precisamente durante la semana mayor, pero que las circunstancias climáticas han obligado a adoptar de manera anticipada por los eventos masivos que se producen en algunos municipios.

Aclaró que dicha alerta implica que todo el personal de los centros asistenciales debe estar disponible ante cualquier llamado urgente por alguna eventualidad, e hizo un llamado a la comunidad sobre las precauciones y cuidados que se deben tener en estos días.

“ Hacemos recomendaciones a la ciudadanía de tener especial atención con el consumo de pescado y de comprarlo en sitios reconocidos. Es necesario revisar muy bien el alimento, ya que debe tener los ojos vidriosos y no hundidos, además un olor adecuado y que no se note seco; las escamas también deben mostrar una consistencia fuerte y no caerse con apenas tocarlas.

Al ser una época que la gente aprovecha para vacacionar sugerimos no excederse con la exposición al sol, así como con la ingesta de comida o de bebidas alcohólicas.

Igualmente hacemos un llamado especial a tener mucha precaución en las vías, ya que habrá un alto flujo vehicular en todas las carreteras de la región.”

