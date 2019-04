Procuraduría suspende por tres meses a alcalde de Turbana, Bolívar

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspendió por tres meses al alcalde de Turbana, Bolívar, Senén Cantillo Paternina (2016 – 2019), por irregularidades en la prestación del servicio de bomberos en el municipio.

Cantillo Paternina también fue hallado responsable de un segundo cargo disciplinario por no representar adecuadamente a Turbana en el trámite de una acción popular interpuesta por una ciudadana, que exigía la adopción de medidas para la prevención y control de incendios y otras eventualidades en el municipio.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Cartagena señaló que Cantillo Paternina faltó a su deber legal de mantener vigente el contrato de prestación del servicio en los años 2016 y 2017, lo que dejó a la comunidad expuesta a la improvisación en la atención de emergencias y supeditada a la disponibilidad de los recursos propios del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio, cuando esa no era su responsabilidad.

El Ministerio Público estableció que en el 2016 el contrato solo cubrió nueve meses del año, mientras que en el 2017 apenas estuvo vigente desde el 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

Frente a la gestión del alcalde para enfrentar la acción popular adelantada en el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, la Procuraduría señaló que el funcionario no estuvo atento a los requerimientos del Juez, y como consecuencia no asistió a la diligencia especial de pacto de cumplimiento donde el municipio fue hallado responsable por no realizar una gestión integral del riesgo contra posibles incendios en Turbana.

Por esos hechos la Procuraduría suspendió a Cantillo Paternina por su responsabilidad en dos faltas graves cometidas a título de culpa grave. La decisión fue apelada por el disciplinado.

En el mismo fallo, la Procuraduría Provincial de Cartagena inició una acción preventiva para revisar el manejo, efectividad y permanencia de la gestión del riesgo contra incendios en diferentes municipios de departamento, así como también vigilar la administración de los recursos recaudados por concepto de la sobretasa creada para el mantenimiento de los cuerpos de bomberos en el país.