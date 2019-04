El obispo de Sincelejo pide a los fieles votar a conciencia

Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de la Diócesis de Sincelejo, pidió a los fieles en la homilía del Domingo de Ramos que voten a conciencia.

"¿Por quién voy a votar? ¿Cómo voy a votar? ¿Por qué voy a votar o por qué no? ¿Voto o no? Tienes que consultar tu conciencia y tu consciencia iluminada por la Palabra de Dios. El obispo no te va a decir por quién tienes que votar, aunque le preguntes", sostuvo.

El prelado señaló a la feligresía, congregada en la catedral San Francisco de Asís, que se debe decidir teniendo en cuenta las consecuencias.

"Porque ser cristiano no es fácil. Nos lleva a tomar decisiones que a los demás no les gustan, y se volverán enemigos nuestros, algunos. Pero sé que decidí delante de Dios, consultando mi conciencia y sabiendo con claridad, por lo menos con visión y conocimiento, que la decisión que había que tomar era esa", recalcó.

La autoridad eclesiástica llamó también a identificarse con Jesús aceptando la cruz como él lo hizo y a vivir las dificultades diarias con madurez.

"Cuántas veces le hemos pedido al Señor: «Quítame la cruz». Y esa sí es una cosa que Dios no puede hacer. Dios tendría que decirnos: «¿Si te quito la cruz como te salvo? Más bien, sigue mi ejemplo, para eso dejé las huellas y te serví de modelo. coge tu cruz y cárgala sobre tus hombros, como hice yo»”, añadió.

Clavijo indicó que la Semana Santa para los cristianos es una época de vivir las celebraciones de la parroquia y no para descansar en la playa.