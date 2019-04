Reabren Teleférico de Monserrate con la lupa puesta de la Supertransporte /

Avanza la investigación de la Superintendencia de Transporte para establecer, a ciencia cierta, las causas del accidente del teleférico de Monserrate el pasado 24 de diciembre de 2018 que dejó un saldo de 30 personas heridas en su mayoría turistas extranjeros.

La Superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, manifestó que la investigación por este accidente arrojó nueve hallazgos que tienen que ver con fallas en la operación del teleférico.

“Son básicamente tres grupos de hallazgos, uno que tiene que ver con los operarios que no estaban debidamente capacitados, hubo también fallas técnicas ya que no nos llegaron los certificados técnicos y encontramos también el no cumplimiento de unas sugerencias que había hecho esta superintendencia”, indicó la Superintendente.

Sin embargo, la empresa encargada del funcionamiento del Teleférico de Monserrate aseguró que ya se hicieron todas las reparaciones necesarias para volver a prestar el servicio de una manera segura.

“Tomamos todas las medidas preventivas y predictivas para garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos, éstas medidas tienen que ver con la instalación de sistemas redundantes de alarma que informan al maquinista cualquier movimiento o falla del teleférico”, Alexandra Moreno, directora de comunicaciones del teleférico de Monserrate.

Se prevé que esta Semana Santa alrededor de 300,000 feligreses suban a pie, en teleférico y funicular a Monserrate. Durante la Semana Mayor, las cabinas funcionarán los domingos, jueves y viernes desde las 5:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Para los días entre semana el horario será de 6:30 de la tarde hasta la media noche.