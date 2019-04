Socios de Cootax aseguran que en la empresa no hay corrupción

Luego de la denuncia por presuntas amenazas a la vocera Susana Romero y de que ella afirmara que se debían a posibles represalias por las demandas interpuestas a razón de presunta corrupción al interior de la empresa, Integrantes de la cooperativa de taxis Cootax en Tunja, aseguran que no tienen conocimiento de dichas amenazas pero le piden se retracte sobre los temas de corrupción que afectan a la empresa.

“De las amenazas me enteré por los medios, pero se me hace raro que acá en Tunja, se den amenazas por esta empresa y una labor, dónde no se gana sueldo y lo único que uno invierte es tiempo, yo le pido a las autoridades que investiguen las amenazas de ésta señora”, dijo Efrain Fiayo, vocero de Cootax Tunja.

Para Fiayo las presuntas amenazas son un hecho extraño, afirma que en 46 años de tradición de la empresa nunca se había presentado un caso similar y que esperando los fallos a las demandas interpuestas por Susana Romero.

“Ella tendrá que retractarse en su momento cuando se den los resultados de las demandas, sí hay algún culpable, listo que pague, pero de lo contrario que se retracte de todo lo que viene diciendo”, manifestó el vocero de Cootax.

Por otra parte Efrain Fiayo afirmó, en Caracol Radio, que la vocera Susana ha tenido problemas de convivencia con la gerente y demás empleados de la compañía,dijo que ella se está extralimitando en sus funciones

“Ella fue a la empresa a tomarse atribuciones que no le correspondían, a pedirle a la tesorera, a las malas, que abriera la puerta para hacer un arqueo, se está extralimitando en sus funciones”, concluyó Fiayo.

Resta esperar que las demandas, que ya cursan en la fiscalía, por presunta corrupción al interior de Cootax, tengan respuesta por parte de la justicia.