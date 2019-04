Una red de extorsión estaría operando al interior de la Supersalud

Doce casos ya fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación de presuntos suplantadores que estarían llamando y enviando oficios a diferentes hospitales y EPS del país, anunciando supuestas multas que serían aplicadas a esas instituciones y exigiendo altas sumas de dinero que llegarían hasta los 4.000 millones de pesos para abandonar el proceso.

El superintendente Fabio Aristizabal afirmó que ya las investigaciones están en curso para determinar quiénes son los responsables pues serían funcionarios de la misma Superintendencia.

"Están no solamente suplantando la Superintendencia, sacan resoluciones, copias con papelería de la entidad y se van para donde los vigilados a decirles que hay una sanción en curso, que les van a disminuir la multa y eso no es cierto, nosotros no mandamos emisarios, esa red de corrupción que está chantageando a los vigilados para sacarles plata no es verdad, mire encontramos hace poco una que es campeona, a una EPS le llegan con una resolución motivada, de 10 hojas ya lista para la firma del superintendente donde se avisa de una supuesta liquidación de esa EPS y le cobran entre 2000 y 3000 millones de pesos dizque para borrarle o para ayudarle. Nosotros no hacemos eso, yo no aviso las sanciones y por favor no se dejen suplantar, hay una red de corrupción en todo el país", denunció el superintendente de salud Fabio Aristizabal.

Aseguró que desde que asumió su cargo ha tenido que enfrentar diferentes casos de corrupción de los mismos funcionarios y reiteró que no va a permitir que permanezcan quienes no actúan conforme a la ley.