En desalojo de La Manuela, soldados cayeron al embalse y casi se ahogan

Por poco termina en tragedia el proceso para desalojar los habitantes de la Finca La Manuela, construida por Pablo Escobar en El Peñol, cuando una de las lanchas que acompañaba las labores se volteó en el embalse y sus ocupantes cayeron a las aguas.

En diálogo con Caracol Radio, con el señor William Duque, quien desde hacía 30 años vivía en ese lugar, narró la lancha que sufrió el percance llevaba algunos soldados de la Cuarta Brigada, y a funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales, además de sus pertenencias y víveres.

Relató que todo lo que llevaban se echó a perder y fue necesario activar labores de rescate para quienes terminaron en las aguas del embalse y, entre ellos hubo mucho temor porque ya era de noche y la visibilidad era mínima.

“Por ese operativo apresurado casi ocurre una emergencia. Yo les pedí que me dejaran ir de manera voluntaria. Yo recogía mis cosas, empacaba, pero no; me tenían que sacar como un perro… y esos soldados terminaron en el embalse, casi se ahogan esas personas”, dijo William Duque, a través de Caracol Radio.

El señor William Duque llegó a vivir en la finca la Manuela hace 30 años cuando fue contratado por María Victoria Henao, entonces esposa de Pablo Escobar, para las tareas de jardinería.

Rememoró que cuando la familia del capo se fue del país, él se quedó en la finca y se encargó de cuidarla durante todos estos años, inclusive, dice, en el año 2005 cuando la finca fue objeto de extinción de dominio nadie le ordenó salir del lugar, hasta los últimos días.

No hubo narcoturs

Don William aprovechó la extensión de la finca para construir un restaurante bar que por años fue visitado por miles de turistas a quienes además se les permitía hacer un recorrido por la deteriorada casa del capo pero desmiente el señor Duque que las visitas hicieran parte de los famosos narcoturs.

“Yo nunca hice apología al delito, nunca hablé de narcotráfico, solo contaba la historia de la casa, cosas como por ejemplo, por qué se llama La Manuela, cuántos años duraron construyéndola y como la hicieron, pero jamás se hacía apología a Pablo Escobar”, asegura el señor Duque

El restaurante, que fue sellado por orden de la Sociedad de Activos Especiales, empleaba de manera directa a 10 personas e indirecta a otras 50.

Ahora, según su dueño, estas familias se quedaron sin sustento económico y todo, dice él, por intereses políticos del actual alcalde del municipio de El Peñol.

-.-