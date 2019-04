Estudiantes de colegio en Sonsón salieron a paro por falta de rector

Los estudiantes de la Institución Educativa Rosa Maria Henao Pavas, en Sonsón, Oriente de Antioquia, guardaron sus cuadernos y salieron por las principales vías del municipio para pedir que nombren el rector del plantel educativo.

Según los estudiantes se están viendo afectados porque la gestión en la institución es lenta y se están perdiendo algunos recursos de la administración local y departamental, porque no tienen quien los reclame.

“Esto ha tenido afectaciones a todos los cursos, especialmente a los grados de noveno, décimo, once y unos estudiantes de la jornada nocturna que no se ha podido graduar porque necesitan unas firmas y unos papeles que el rector debe atender. El colegio necesita recursos y retomar actividades que se han aplazado o se han quitado totalmente porque no tenemos recursos” manifestó Juanita Lopez, personera del colegio.

Caracol Radio intentó comunicarse con la Secretaría de Educación del departamento, pero no obtuvo respuesta por ninguno de los medios contactados.