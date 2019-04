Baseball 5 en Cartagena De Indias

Lo que se conoce en Cartagena y en la costa Caribe como juego de “bolita de caucho”, llega por segunda vez a Colombia, con el sello de la WBSC, “Baseball5”. Del 18 al 20 de abril del presente año, en las playas de la Ciudad, se llevará a cabo el torneo internacional “Open de las Américas Baseball5”, evento organizado por la Federación Colombiana de Softbol.



Durante Semana Santa, propios y visitantes podrán disfrutar de una disciplina deportiva que se practica en Europa, Australia y Estados Unidos (is already played accross the 5 continents). El Baseball5, una versión callejera del clásico juego de béisbol y softbol, es una actividad deportiva rápida, joven y dinámica que sigue los mismos principios fundamentales de estas dos disciplinas y se puede practicar en cualquier superficie, cubierta o al aire libre. Cartagena de Indias le abre sus puertas para ser practicado y disfrutado en el sector turístico.



El día 15 de abril del presente año, en el Hotel Hilton a las 11 de la mañana, la Federación Colombiana de Softbol, liderada por Edwin Díaz, organizadores del evento con el apoyo de la Confederación Mundial de béisbol y Softbol (WBSC), realizará una rueda de prensa para socializar detalles de esta actividad de talla mundial que reunirá a las familias cartageneras alrededor del deporte y será un buen plan para los turistas que durante la Semana Mayor visitan la Ciudad.