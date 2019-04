Agente de tránsito denuncia agresiones por parte de motociclista

El hecho ocurrió cuando el agente de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Roque Castellanos fue víctima de agresiones por parte de un motociclista que no estaba de acuerdo en retirar su vehículo de un sitio donde se estaba haciendo mal uso del parqueo.

El agente señaló que "alrededor de la Clínica Fosunab, abordé al conductor de una motocicleta de placas aún no identificadas, le solicite retirarse del sitio donde estaba porque es un lugar prohibido para estacionar y el ciudadano se retiró tirándome la moto. Posteriormente regresa a los 20 minutos y arroja saliva a la cara del regulador vial que estaba de turno. Entonces procedí a pedirle documentos y se negó a entregarlos, el motociclista me embistió con la moto nuevamente, se baja del automotor y con el casco me golpea en el rostro y brazo, prende la moto y huye del lugar de los hechos”.

El agente de tránsito ya interpuso la denuncia por violencia contra servidor público ante la Fiscalía Seccional Floridablanca.