Ordenan suspensión del POT de Pereira como medida cautelar

En las últimas horas el Juzgado Primero Administrativo de Pereira, ordenó la suspensión como medida cautelar del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, tras el recurso presentado por este gremio constructor luego de que fuese aceptada la demanda por presuntos vicios de procedimiento en la presentación del mismo.

"Es una oportunidad de mejora no solo en el tema de vivienda sino en el tema de usos del comercio como tal, de las empresas, de la industria. Es un tema que no permitirá revisarlo, sentarnos y modificarlo donde que modificarse, hay que aclarar que el Plan de Ordenamiento no está en el 100% mal, hay unos errores y debemos adoptar unos mecanismos para solucionar las dificultades", confirmó el director ejecutivo de Camacol Risaralda, Víctor Baza Tafur.

Recordemos que desde Camacol habían denunciado que este POT que rige en la ciudad generó un impuesto en el cobro de los denominados deberes urbanísticos sin un fundamento legal y se crearon trámites y procedimientos que afecta al gremio constructor y al desarrollo urbanístico de Pereira.

Es importante aclarar que la decisión no queda en firme hasta tanto no se resuelvan los recursos que por ley puede presentar la alcaldía de Pereira en su legítimo derecho de apelación.