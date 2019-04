Se modifican fechas de cierre del Aeropuerto Matecaña de Pereira

Como un paso más en el plan de modernización de esta terminal área, que consiste en el mejoramiento de las vías de acceso, la instalación de radio ayudas y la construcción del bloque de pasajeros, se incluye el cambio que se realizará en los próximos días de las luces halógenas, por un sistema led, mejorando así la calidad en las operaciones.

"Las luces que tenemos son halógenas; es por ello que vamos a sustituirlas por un sistema led. Se trata de 64 luces que nos van a mejorar la calidad en las operaciones porque serán de mayor luminosidad y menor consumo de energía” informó el gerente del Aeropuerto Internación Matecaña Mauro Correa.

Este trabajo se realizará durante los días en los que se tiene establecido los cierres programados y acordados con la Aerocivil para los trabajos repavimentación de la pista, divida en cuatro periodos:

El primero será entre el lunes 29 de abril a las 11:00 p.m. hasta el jueves 2 de mayo a las 4:59 a.m.; el siguiente es desde el sábado 1º de junio a las 11:00 am hasta el lunes 3 de junio a las 10:59 a.m.; el tercer cierre programado esta definido entre el sábado 29 de junio a las 11:00 a.m. hasta el lunes 1º de julio a las 10:59 a.m.; y el último está comprendido desde el lunes 2 de septiembre a las 11:00 p.m. hasta el jueves 5 de septiembre a las 4:59 a.m.

Así mismo, la terminal aérea tendrá cierres diarios de menor duración, para trabajar los bordes de la pista y la adecuación de las ayudas audiovisuales que van desde las 10:30 p.m. hasta las 5:30 a.m, en las siguientes fechas: desde el jueves 2 de mayo hasta el sábado 1º de junio; desde lunes 3 de junio hasta el sábado 29 de junio; desde el lunes 1º de julio hasta el lunes 2 de septiembre y desde el jueves 5 de septiembre hasta el domingo 15 de septiembre del 2019.

Finalmente, desde la gerencia del Aeropuerto Internacional Matecaña hace un llamado para que las personas que tienen planeado viajar durante esas fechas se programe con anticipación y de llegar a tener un viaje ya agendado, comunicarse con la aerolínea respectiva.