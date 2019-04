Odontólogo en Medellín tiene 12 denuncias por estafa y sigue ejerciendo

Desde enero y hasta el mes de marzo de 2019, doce personas, en su mayoría de la tercera edad, instauraron sus denuncias en la sede de la Fiscalía General de la Nación en Medellín contra elodontólogo Juan Esteban Gómez Cadavid, quien presuntamente las estafó ofreciéndoles servicios de su profesión pero no les cumplió lo pactado. Los demandantes denunciaron que el odontólogo les exigía millonarias sumas de dinero como adelanto para iniciar los procedimientos quirúrgicos de salud oral, y esa estafa podría superar los 120 millones de pesos.

Presuntamente, el odontólogo Gómez Cadavid recluta a las víctimas ofreciéndoles planes supuestamente más económicos a las tarifas establecidas por las empresas que prestan el mismo servicio. El abogado que representa a las víctimas, John Jairo Morales, explicó el modus operandi del denunciado.

“Ha captado las víctimas a través de los consultorios donde ha trabajado o las clínicas donde ha prestado sus servicios especializados. Este odontólogo contacta sus víctimas una vez sustrae las historias clínicas o los recibos de pago ofreciéndoles el mismo tratamientos pero a un menor precio”, relató el señor Mortales.

Según el jurista Morales, las cifras varían entre 8 y 27 millones de pesos por víctima. El denunciado supuestamente inicia los procedimientos pero no los termina y con ello, al par4ecer causa graves daños a la salud física y mental de las víctimas.

Uno de los casos es el de la señora Luz Elena Silva, quien perdió 27 millones de pesos. Ella explicó quesu esposo en algún momento no quiso volver a trabajar por la afectación en la prótesis que ya tenía hecha por el odontólogo, pero que el dinero no es lo que más les ha dolido.

“Hay unas pérdidas que no son cuantificables. Mi esposo trabaja asesorando empresas y ya no quería ir a trabajar, no quería salir de la casa, esto se nos convirtió, también, en un problema familiar”, recalcó la señora Silva.

Las víctimas recalcaron que cada vez que le reclamaban al odontólogo Gómez Cadavid, a quién le depositaron la confianza en plata y salud oral, inventaba excusas para no cumplir como falsas incapacidades ytraslado de consultorios, entre otras mentiras.

Según las víctimas, también habrían recibido amenazas del odontólogo quien les decía que también “le prestaba el servicio a supuestos cabecillas de la denomina banda criminal la Oficina, con la intención deintimidarlos para que no continuaran con sus reclamaciones.

“Cada vez que íbamos a iniciar el trabajo a él le pasaba algo. Ahí fue donde yo me di cuenta que no era una persona seria, y a raíz de que a mí no me cumplió tampoco le cumplió a mi papá. Cuando volvimos a preguntar resulta que también le debía mucho dinero al señor del laboratorio que le tenía arrendado… le debía dinero al laboratorio al que le hacia los trabajos”, explicó Leidy Johana Echeverry Guarín, quien dice haber sido estafada por nueve millones de pesos, con el incumplimientos a ella y su padre.

Más preocupaciones

Otra de las preocupaciones de estas personas, es que, pese a que las denuncias que se han instaurado desde hace varios meses, no han sido llamadas para ampliación de la denuncia. Por ello, solicitan a la Fiscalía que actúe de manera pronta para evitar que otras personas se vean afectadas en la salud y económicamente.

“Esta persona es un peligro para la sociedad, es un peligro para la vida de cientos y miles de ciudadanos a los cuales puede acceder fácilmente, porque sigue ejerciendo su profesión”, recalcó John Jairo Morales, abogado de las víctimas.

Caracol Radio ha tratado de comunicarse con el director de Fiscalías de Medellín, Raúl González, para conocer el avance de la investigación pero no ha sido posible.

Según el abogado defensor de las víctimas, el odontólogo Gómez Cadavid sigue ejerciendo su profesión. Caracol Radio está abierta a recibir las respuestas y explicaciones del odontólogo demandado.

Algunas de las denuncias que tiene Caracol Radio