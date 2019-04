Las reservas actuales de gas en Colombia son de 11,7 años

El viceministro de Energía, Diego Mesa, reiteró este miércoles, durante la apertura del congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural, la necesidad de aumentar las reservas nacionales de gas, que actualmente son de 11,7 años.



Según las proyecciones, hacia el año 2022 se podría presentar un escenario en el que la demanda supere la oferta de gas en Colombia. “Si no adicionamos reservas, el país deberá importar gas a un precio de más del doble del precio interno”, explicó el Viceministro Diego Mesa.



Con el fin de ampliar la autosuficiencia de gas, uno de los combustibles más usados en la transición energética por las bajas emisiones de dióxido de carbono, el Gobierno Nacional adelanta una serie de acciones y estrategias. Entre ellas, la promoción para la exploración de yacimientos continentales y el desarrollo de la exploración y producción costa afuera.



Desde agosto de 2018, se han firmado cinco contratos para la exploración costa afuera, lo cual constituye un logro importante teniendo en cuenta que desde hace aproximadamente 5 años no se firmaban este tipo de contratos en Colombia.



Como parte del plan para la reactivación del sector de hidrocarburos, el Viceministro Mesa también resaltó la importancia del Proceso Permanente de Asignación de Áreas, liderado por la ANH. Con este proceso, las empresas nacionales e internacionales pueden solicitar de manera continua áreas para desarrollar actividades de exploración y producción en yacimientos convencionales. Para la primera ronda, la Agencia Nacional de Hidrocarburos propuso 20 bloques y se espera que las primeras asignaciones se concreten finalizando el primer semestre de 2019.



Finalmente, el Gobierno Nacional adelanta el análisis para la exploración de yacimientos no convencionales, con base en el informe elaborado recientemente por la Comisión de expertos, que recomienda la implementación de Proyectos Pilotos Integrales de Investigación con el cumplimiento de condiciones previas.



El viceministro de Energía, Diego Mesa, reiteró que el Gobierno nacional está comprometido con la reactivación del sector de hidrocarburos para generar más empleo, ingresos fiscales y beneficios para el país y las regiones; y con la transformación energética que permitirá consolidar un sector energético eficiente, confiable y sostenible.