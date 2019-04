Protestan por malas atenciones en la Clínica Barú de Cartagena

Los manifestantes denunciaron que muchas personas heridas en accidentes de tránsito, son llevadas a ese centro asistencial, sin tener en cuenta otras clínicas cercanas

Con cantos, arengas, pitos y pancartas, un grupo de cartageneros decidió plantarse en las afueras de la Clínica Barú, ubicada en el sur de Cartagena, para rechazar la mala atención que presta el centro asistencial.

Familiares de personas que han resultado heridas o fallecidas en accidentes de tránsito y que fueron atendidos en este lugar, denunciaron que en algunos casos, la salud de sus seres queridos se ha empeorado debido a presuntas prácticas indebidas o malos procedimientos médicos.

"Mi hermano ingresó a raíz de un accidente. Él fue mal operado, le colocaron un soporte en la pierna y después cogió una bacteria dentro de la clínica. El mismo médico que lo operó, le puso la anestesia. Lo peor de todo es que cuando estaba en el quirófano, el doctor se encontraba en compañía de una enfermera quien a la vez mataba moscas", aseguró Rusbel Morales.

Por su parte, Madai López, hija de una mujer que falleció en el interior de la Clínica, contó a través de Caracol Radio, que su madre entró por una corrección del dedo meñique y salió muerta. "Mi mamá murió por un desangrado, le cortaron la vena yugular. Por eso no podemos dejar que la vida de las personas siga siendo un juego", agregó.

Humberto Orozco, otra de las personas que participó en la protesta, denunció que la mayoría de los pacientes que ingresan al centro hospitalario, son casos de accidentes de tránsito sin importar cuánta es la distancia que tienen que recorrer las ambulancias para llegar o incluso si hay otras clínicas cercanas.

"Las aseguradoras cuando saben la ocurrencia de un siniestro, se comunican con la clínica y es la ambulancia la que se encarga de recoger al herido esté en el lugar que esté. Para otros casos, la Clínica Barú no se presta, por ejemplo un compañero fue asesinado a pocos metros y no lo atendieron porque no era un accidente", puntualizó.