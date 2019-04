Claudia López: Mi discurso es beligerante, pero contra los corruptos

La candidata a la Alcaldía de Bogotá Claudia López se calificó como una mujer rigurosa, formada y amable en la que siempre encontrarán respuestas con fundamentos.

López se refirió a la controversia que ha generado la respuesta que ella dio a un periodista y aseguró “es una respuesta clara a una pregunta clara, el periodista está desinformado. Que alguien me pregunte mi posición frente a Maduro y Guaidó a estas alturas, es porque no está bien informado. Siempre he rechazado ha Maduro y he trabajado para que vuelva la democracia a Venezuela”.

También se refirió a la posible opción de realizar alianzas con otros partidos políticos y dijo “No soy la candidata de Gustavo Petro, lo que buscamos es competir con diferentes opciones políticas de izquierda y centro, añadió es necesario que sectores de centro y de izquierda converjan alrededor de los electores. Pero serán los ciudadanos los que decidan a quién quieren elegir”.

Además aseguró su discurso es beligerante contra la corrupción y el abuso de poder; algo que comparten de millones de colombianos que nunca aceptarán este fenómeno siga permeando al país.

Claudia se refirió a la regulación de ventas ambulantes y dijo “se puede tener vendedores en el espacio público siempre y cuando no estén ocupándolo para traficar, además propone buscar opciones de re-entrenamiento laboral, para aquellos profesionales que por falta de oportunidades deben dedicarse a la informalidad.