Sorprenden conductor borracho en un vehículo no autorizado para pasajeros

Como Amel Pacheco Tocar fue identificado el conductor, que además, de haber sido sorprendido en la tarde de este martes prestando servicio no autorizado, lo hacía en segundo grado de embriaguez.



Este conductor fue sorprendido en operativo efectuado por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes, DATT, en sector Bazurto, en el que además fueron inmovilizados 10 vehículos particulares más que prestaban servicio público.



Pacheco conducía el vehículo particular de placas BLE 527.



Además de la sanción por prestación de servicio no autorizado, que implica también suspensión de licencia de conducción y el pago de un salario mínimo mensual, este conductor deberá afrontar también la sanción por alcoholemia, que está por el orden aproximado de los $4.200.000.