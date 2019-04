VIDEO: Comunidad educativa pide construcción de nueva sede

Desde el año pasado debió haberse construido una moderna infraestructura en lo que hoy es la vieja y deteriorada sede C del Instituto Politécnico en el barrio Girardot.

A la fecha la empresa Mota Engil encargada de la entrega de esta y otras dos sedes educativas más ha incumplido con las fechas estipuladas.

El profesor Jaime Cruz dio cuenta del deterioro y mal estado de los salones de la sede C donde más de 200 estudiantes se han visto afectados, señaló que "como podemos observar varios son los problemas que vivimos diariamente, tenemos hacinamiento y los salones no alcanzan para cubrir la demanda de estudiantes que reciben clases aquí, ya están agrietados, las paredes se deterioran poco a poco, los techos también se están cayendo. Además, los espacios de recreación como las canchas son bastantes limitados".

Por otra parte, la comunidad educativa pide que las obras se entreguen con prontitud ya que el traslado a la sede del colegio Francisco de Paula Santander representa un cambio en la jornada estudiantil y un gasto adicional para los padres de familia.

La docente Samara Palomino señaló que "nos dijeron que estaríamos en el Francisco de Paula Santander y solo en la jornada de la tarde porque en la mañana ya estaban completos los cupos, esto es un cambio para lo niños porque además nosotros trabajamos con población vulnerable y pedimos que si se llegan a comenzar los trabajos se entreguen rápido, aun así lo hacemos con mucho cariño".

La remodelación de la sede C del Instituto Politécnico tiene un costo de alrededor de 3 mil millones de pesos y la comunidad estudiantil espera que en los próximos meses se dé inicio a las obras de remodelación.