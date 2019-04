Alcaldía de Manizales espera respuestas del INPEC

El secretario de gobierno municipal John Heberth Zamora López, señaló que de manera conjunta con la personería y la Policía Metropolitana se han enviado cartas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para que se tomen las determinaciones que permitan aliviar la grave situación que se vive en sitios como la Estación Manizales y la Sijín, donde la superpoblación llega al 90 por ciento, pero que por el momento no se ha obtenido ninguna respuesta que dé claridad acerca de cuándo la entidad recibirá más personas en los centros de reclusión.

“ Desde la alcaldía hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que mejoren sus condiciones, pero no se debe olvidar que no hay solución si el INPEC insiste en no recibir más personas.

Les estamos vulnerando los derechos a quienes se encuentran detenidos en estos lugares, ya que no pueden redimir pena ni tampoco disfrutar de horas de sol o la visita conyugal.

Necesitamos que la institución penitenciaria permita el ingreso de los condenados a la cárcel, ya que estas personas son de su responsabilidad.” Puntualizó.

