Protestan trabajadores operativos de la universidad del Tolima

Los trabajadores del sindicato de trabajadores oficiales de la universidad del Tolima ‘SINTRAOFUT’, quienes hacen parte de los empleados de las labores de mantenimiento y operativos están desarrollando una jornada de protesta.

Según uno de los voceros sindicales Henry Trujillo, las directivas de la universidad no vienen cumpliendo con una serie de acuerdos pactados y desde el 2016 no se les garantizan las dotaciones, así como no cuentan con las herramientas necesarias que hacen parte de las normas de seguridad industrial y hacen un llamado al rector del centro educativo Omar Mejía, para cumplir con esos requerimientos.

Los empleados señalan que colocan en riesgo sus vidas al no contar con los elementos necesarios para poder desarrollar su labor.

