SENA realiza jornada nacional de servicios para víctimas de la violencia

Con más oportunidades de formación, empleo, emprendimiento y certificación por competencias para la población víctima de la violencia, el SENA y la Unidad para las Víctimas realizan una jornada de atención en 42 ciudades de Colombia, la cual tiene como objetivo llevar la oferta institucional a la población víctima de la violencia en nuestro país.



“En la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la 1448 de 2011, se estableció la política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado”, afirmó el director general del SENA, Carlos Mario Estrada Molina.



“Y desde el SENA gestionamos los mecanismos y estrategias de atención dirigidas a esta población, con el fin de aportar al mejoramiento de su perfil ocupacional y aumentar sus niveles de inserción laboral”, apuntó el directivo.



En ese sentido, el SENA cuenta con una ruta de atención con enfoque diferencial para la población víctima de la violencia en la cual se enmarcan las diferentes líneas. Entre ellas están la intermediación laboral, que da cuenta de orientación ocupacional y colocaciones; formación para el trabajo, que hace referencia a formación complementaria, formación titulada, certificación de competencias laborales y programa SENA Emprende Rural -SER-.



Otra de sus líneas es el emprendimiento, el cual tiene que ver con sensibilización, asesoría para la formulación de planes de negocio, acompañamiento técnico para la creación de unidades productivas y acceso a los recursos capital semilla del Fondo Emprender.



Así mismo, se gestionaron más de 35 mil empleos, a través de la intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo, y se financiaron 256 emprendimientos con 22 mil millones de pesos del Fondo Emprender.



Un buen ejemplo de esta labor es el de Sandra Estella Rivas, quien llegó a Quibdó (Chocó), tras ser desplazada de Bojayá. Ella accedió al programa de técnico en Archivo que ofrece la Entidad y, una vez culminó su etapa formativa, encontró una oportunidad laboral a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA.



“Cuando me convertí en víctima del desplazamiento en el año 2002, no imaginé que en Quibdó tuviera rápidamente acceso al SENA. Pero pude formarme y vincularme laboralmente gracias a la oficina de empleo. Eso ha ayudado mucho a mejorar mi situación económica” señaló Rivas.



En Cartagena

Si usted es víctima de la violencia en Colombia, lo invitamos a participar en esta jornada de formación, empleo, emprendimiento y certificación por competencias laborales que realiza el SENA en Cartagena así: Auditorio Carlos Useche Prettelt del Centro Multisectorial de Ternera, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Se realizará un taller sobre la Agencia Pública de Empleo del SENA –APE-, cómo cualificar su perfil ocupacional, se hará sensibilización a la cultura de emprendimiento, inscripción a certificación de competencias laborales y se orientará en cómo acceder a diferentes programas de formación que la Entidad imparte.



“Estaremos postulando en las vacantes que estén disponibles en la plataforma web de la APE, a aquellas personas que cumplan con el perfil y traigan sus soportes en físico”, precisó Jaime Torrado, director regional.



De igual manera, el día jueves 11 de abril, estaremos uniéndonos a la actividad que ha programado la Unidad de Víctimas de Cartagena en el barrio Torre de Bicentenario, parqueadero de la manzana 75B, allí estaremos con toda la oferta institucional del SENA regional Bolívar, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Pie de foto: En 2018 se formaron en el SENA 890.142 víctimas de la violencia, se entregaron 18.720 certificaciones laborales para calificar los perfiles de la población víctima de la violencia, impulsando así su ingreso al mundo laboral.