Cartagena busca a su reina 2019

Las jóvenes que deseen participar en el Concurso para elegir Señorita Cartagena pueden acercarse a la Oficina de Protocolo y reclamar un formulario que deben diligenciar, pues es fundamental para verificar que la aspirante cumpla con los requisitos que exige el Concurso Nacional de Belleza. Entre otros, estos son algunos de los requisitos para aspirar a la corona:

-Haber nacido en el Departamento, Distrito, área metropolitana o región que representa; o que su padre o madre hubieran nacido en el respectivo Departamento, Distrito área metropolitana o región.

-Se acepta también a quien no habiendo nacido en el Departamento, Distrito, área metropolitana o región al cual pretende representar, haya estado residenciada durante un año anterior a su postulación como candidata o durante un periodo mínimo de tres años consecutivos en cualquier época. Si la candidata estuviera realizando estudios en otro Distrito, Departamento o en el exterior, se considerará, de manera excepcional, perteneciente al Distrito, Departamento, área metropolitana o región, si estuvo residenciada allí durante un periodo mínimo de un año inmediatamente antes de la fecha de inicio de los estudios que cursa.

-No tener menos de 18 años ni más de 25 cumplidos en la fecha que el concurso señale para la ceremonia de elección y coronación.

-Estatura mínima un metro sesenta y cinco 1.65, estando descalza.

-No estar casada ni haber estado casada.

-No estar embarazada ni haber tenido hija o hijo.

-No haber participado en más de un concurso de carácter nacional en Colombia o en otro país diferente a Colombia.

-No haber participado en concurso alguno de carácter internacional reconocido como como tal, o en concursos en el que se elijan representantes o candidatas a concursos internacionales.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 20 de mayo.

Participación de Cartagena en el Concurso de Belleza

Victoria Eugenia Vellojín Morales fue elegida en 1989, la primera representante de la ciudad en el Concurso Nacional de Belleza. De 1990 a 1995, Cartagena no participó en el certamen. Y en 2017 no se eligió Señorita Cartagena por el cambio de fecha del Concurso Nacional de Belleza. De manera que la candidata de 2016, Laura González Ospina, no participó en noviembre de ese año, como era tradicional, sino en febrero de 2017, obteniendo el título de Señorita Colombia. El concurso Nacional de Belleza retomó su fecha de noviembre en 2018.

Entre 1989 y 2018, Cartagena ha ganado el título de Señorita Colombia dos veces. En el año 2000 con Andrea Noceti Gómez y en 2017 con Laura González Ospina, elegida Señorita Cartagena en 2016. En dos ocasiones se ha quedado con el título de virreina nacional: en 2002, con Isabel Sofía Cabrales y en 2003 con Jeimy Paola Vargas. La ciudad tiene dos segundas princesas en este concurso: en 1998, con Laura Sofía Dávila-Pestana y en 2011, con Laura Marcela Cantillo Torres; y dos tercera princesa, en 1989, con Victoria Eugenia Vellojín Morales y en 2018 con Yaiselle Tous.

Han sido semifinalistas: Siad Karime Char (2006), Negaria Inés Roa Olier (2007), Giselle

Marín (2008), Juliana Dahl Vélez (2013) y Madelein López (2015).

Otras señoritas Cartagena han sido: Liliana Camacho Torres, (1996); Viviana Cera Pareja

(1997); Karen Martínez Insignares, (1999); Paola Turbay Haddad, (2001); Katya López Vélez, (2004); María Carolina García Ciodaro, (2005); Verónica Dávila Pestana,

(2009); Karen Visbal (2010); Elida Castro Herrera, (2012); y Gabriela Puente (2014).