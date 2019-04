Descubierta empresa de construcción ilegal en Girón

La constructora Cima SAS adelantaba la venta de lotes de Ciudadela Altos del Viento, ubicados en la parte posterior de Puerto Madero en el municipio de Girón sin la documentación necesaria para estos procedimientos.

La secretaría de Planeación y de Vivienda lograron identificar esta constructora ilegal por medio de las denuncias de los compradores al sentir desconfianza con la entrega de estos lotes.

Julio Mendoza, secretario de Planeación señaló que "los predios no tienen uso de suelo urbano, no cuenta con servicios públicos y la empresa no tiene la documentación completa ante la curaduría por lo que no existe una licencia que permita la venta de estos lotes".

La constructora Cima SAS al momento llevaba 25 predios vendidos de los 307 que tenían pensado ofertar.

Las autoridades señalaron que lo que sigue es verificar la documentación que existe ante la curaduría y constatar la legalidad de la empresa para que esta puede funcionar con todos los requisitos necesarios.