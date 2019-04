Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 9 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

100.000 Turistas se esperan que visiten el departamento del Quindío durante la semana santa, así lo manifestó la secretaria de turismo Natalia Rodriguez que invitó a los propios y visitantes a disfrutar de los 12 municipios que tienen variada programación para la semana mayor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El actual rector de la Universidad del Quindío, José Fernando Echeverry Murillo, lideró la consulta de opinión para cumplir los umbrales en la elección de candidatos a rectoría del alma mater

Echeverry Murillo obtuvo 3.832 votos de los estudiantes, 134 de los docentes y 204 de los funcionarios administrativos, así mismo pasó el umbral Patricia Landázuri quien obtuvo 3.409 de los estudiantes, 73 de los docentes y 73 de administrativos, mientras que Stella López no pasó el umbral al obtener 451 votos de estudiantes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio le salió al paso al fallo judicial que ordenó tres días de arresto por no cumplir con el desacato de una tutela que protege los derechos de una comunidad indígena en Armenia

El mandatario señaló que es respetuoso de las decisiones judiciales, que no ha sido notificado pero que tienen como demostrar que si se ha trabajado en cumplir el fallo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío se estima que hay 37.000 víctimas del conflicto armado según cifras de la defensoría del pueblo, hoy en el día nacional en memoria de las víctimas se realizarán diferentes actividades en la región

En la plaza de Bolívar desde las 8 de la mañana se llevará a cabo la feria artesanal y comercial ´Las víctimas a mano construimos paz´ mientras que a las 9 de la mañana en la asamblea departamental se realizara la mesa técnica de las víctimas y a las 11 de la mañana se adelantará un acto académico de reconciliación en el colegio GI School

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se cumplió un año de la captura de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, su esposo y varios ex funcionarios y contratistas en la investigación por el mayor escándalo de corrupción en la ciudad con las obras de valorización

En 12 meses, los jueces han proferido tres condenas contra los ex funcionarios y contratistas, mientras que la ex mandataria sigue detenida en la cárcel de mujeres de Armenia a la espera del juicio oral

Sobre el escándalo aún no se sabe qué pasó con los 22mil millones de pesos de la valorización que según la fiscalía se desviaron para otros fines y las obras siguen paradas y abandonadas

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia un hombre prefirió quemar su moto antes de que se la inmovilizarán al ser sorprendido ejerciendo el mototaxismo

El hecho de no te lo puedo creer quedó registrado en video y se presentó en la carrera 19 con calle 20, en pleno centro de esta capital, un hombre al parecer transportador informal decidió prenderle fuego a su moto, luego de que agentes de tránsito le solicitaran los documentos, que el conductor supuestamente no portaba… aunque la moto no se alcanzó a consumir por las llamas, el vehículo fue trasladado a los patios, mientras que quien la manejaba se fue del lugar con rumbo desconocido…

La secretaria de tránsito y transporte de Armenia Fanny Amparo Martínez llamó la atención de los ciudadanos para que se abstengan de utilizar el transporte informal, ya que ante un accidente, los conductores de estos vehículos no responden, por el contrario, ante algunos imprevistos lo que hacen es huir y hasta dejas botados a los pasajeros.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como Óscar de Jesús Osorio Sánchez, de 53 años fue identificado el hombre que murió electrocutado en el sector de las curtiembres La María de Armenia, cuando manipulaba un transformador.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La reacción oportuna de los bomberos de Calarcá evitó una tragedia en la vía La Línea, con un camión cisterna que movilizaba 11.000 galones de gasolina que se estaba incendiando…

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una mujer operaria de Empresas Públicas de Armenia cuya actividad es barrer y recoger las basuras de la calle, fue víctima de un atraco, cuando se disponía a comenzar su actividad laboral en el sector de la Estación del Ferrocarril de Armenia, lo insólito es que el delincuente agredió física y verbal a la mujer antes de llevársele sus pertenencias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, incrementaron los operativos contra la informalidad turística previo al inicio de la semana santa, 10 hoteles fueron sellados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran las emergencias en el Quindío por las lluvias, en las últimas horas un vendaval destechó varias viviendas y afectó diferentes cultivos en la vereda Barcelona alta del municipio de Circasia

Mientras en el municipio de Salento continúa en alerta naranja según el Ideam por el riesgo de deslizamientos de tierra y la creciente súbita del río Quindío.

Autoridades en Armenia entregaron ayudas humanitarias a las dos familias que inicialmente resultaron damnificadas por los daños en el alcantarillado en el barrio Milagro de Dios, la alcaldía censó en total a 80 familias que viven en este asentamiento que sigue en riesgo por las fallas en la alcantarillas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La terminal de transportes de Armenia tiene listos los planes de contingencia de cara a la semana santa. Son 36 empresas de transportes disponibles desde la terminal terrestre de los quindianos desde donde se espera se aumente la movilización de pasajeros, entre el 10 y el 15%,

Más de 200 uniformados del ejército estarán desplegados desde ya en las vías del Eje Cafetero, para garantizar la seguridad durante la semana santa

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tras ocupar el puesto 58 entre 151 Instituciones de Educación Superior del país, la Institución Universitaria EAM recibió de parte del Ministerio de Educación Nacional, la distinción por obtener uno de los mejores resultados en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, en Competencias Genéricas y Específicas, aplicadas en el año 2017.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La desarticulación institucional no permite que el Quindío avance, así lo manifestó la senadora del movimiento Mira Aidé Lizarazo dijo que en este departamento no ha habido trabajo en equipo.

La senadora del movimiento Mira dijo que la Comisión de Competitividad debe ser la articuladora de todas las fuerzas vivas de la región, para que se pueda lograr resultados positivos para el departamento, pero al parecer no se ha cumplido esa misión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el reinicio de las obras de rehabilitación de la carrera 19 se tiene previsto, al mediodía de hoy, el cierre correspondiente a la intersección de la carrera 18 con calle 20 y la inhabilitación de 3 de los 5 carriles de la carrera 19, como parte de la contingencia vial para avanzar en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El representante a la cámara del Quindío, Luciano Grisales fue de los 110 congresistas que votaron en contra de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, los atletas del Quindío, Maryuri Orozco, Thomas Nieto, Brayan Suárez, Manuel Henao, Marcelo Pretelt y Yeimy Echeverri se clasificaron a Juegos Deportivos Nacionales que se realizarán en el departamento de Bolívar en el mes de noviembre.

En deportes, el Deportes Quindío perdió 1 a 0 con Atlético Fútbol Club que es el colero del Torneo Águila de la B, el equipo milagroso a pesar de la derrota se mantiene cuarto en la tabla de posiciones del campeonato.