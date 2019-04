Concejo de Cartagena pide socializar reglamentación de parqueaderos

Concejales de Cartagena ven con buenos ojos la iniciativa de la administración del alcalde Pedrito Pereira Caballero, de reglamentar las normas relacionadas con la exigencia de estacionamientos y parqueaderos para suelos urbanos, de expansión urbana y rural suburbano, pero consideran que las dependencias y funcionarios encargados de sacar adelante este Proyecto de Acuerdo, deben socializar previamente las bondades y las intenciones que tiene la administración para su aplicabilidad en Cartagena.

La mesa directiva de la corporación se abstuvo de nombrar ponentes, hasta tanto los dolientes del proyecto lleguen a la corporación y lo socialicen, entendiendo además que la iniciativa fue radicada por el enlace distrital.

Javier Curi Osorio, Concejal Liberal, dijo que el proyecto de acuerdo es de tal envergadura que debe presentarse en un día ordinario hábil y no un día domingo que fue habilitado por la corporación para avanzar, “me sorprende encontrarme con un proyecto de acuerdo de esa dimensión, insisto que hace parte de uno de los grandes y graves problemas que hemos venido insistiéndole a la administración y que todos los problemas que afronta la ciudad en materia de movilidad obedecen a ese gran vacío que afrontamos en los equipamientos urbanos”, dijo.

“Todavía no sabemos cuáles son las prioridades en los proyectos de acuerdo de la administración, seguimos esperando unos acuerdos manifestados por el señor alcalde en la instalación de este primer periodo de sesiones ordinarias y que hasta la fecha no los ha presentado y vamos a revisar si dentro del portafolio de anuncios estaba este acuerdo”, subrayó, el concejal Liberal, Curi Osorio.

Por su parte, Lewis Montero Polo, dijo que tienen más de seis meses de estar esperando el Proyecto Circulemos, “lo que me sorprende es que yo creía que el proyecto que nos radican hoy estaba inmerso en ese proyecto. Hoy nos asaltan unas dudas y desconfiamos que el tan mencionado proyecto llegue a la corporación, no sabemos qué puede estar pensando la administración, o si el DATT tiene la capacidad de manejar lo que manejaba Circulemos para que el proyecto no venga”, aseveró el concejal por el partido Opción Ciudadana.