Entregan apoyo para celebración de Semana Santa en Mompox

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, a través del Instituto de Cultura y Turismo (Icultur), hizo entrega simbólica a Corposanta de un cheque por $319 millones 280 mil, como un importante aporte para continuar fortaleciendo la celebración de la Semana Mayor y la Semana Santica en la llamada ‘Ciudad de Dios’, así como el Festival de Música Sacra.



“Estamos muy contentos, comprometidos con esta Semana Mayor y la Semana Santica de Mompox, reafirmando nuestro compromiso por seguir apoyando un patrimonio como lo es esta tradicional celebración momposina”, dijo Turbay Paz.



Por su parte, Ramiro Rodríguez Alemán, presidente de Corposanta-Semana Santa Mompox, se refirió a la importancia de este aporte hecho por la Administración Departamental.



“Definitivamente, sin este aporte, no fuera posible la Semana Santa. Hay que tener en cuenta que cada día los costos en la Semana Santa se incrementan y esto es muy valioso para el pueblo momposino. Extiendo una invitación a todos para que participen en esta Semana Santa, con todo el respeto y el decoro, que sabemos que se merecen estos actos litúrgicos. También están invitados al Festival de Música Sacra, que ha logrado un importante proceso de consolidación.



La agenda del festival de música sacra es la siguiente:



-Jueves 18 abril, a las 04 p.m., coro Unibac con la OSB, sumado al coro de Mompox. En la iglesia Santa Bárbara.



-Viernes 19 abril, a las 10 a.m. El coro de Unibac con la OSB y el coro de Mompox, en la iglesia Santa Bárbara.



- El sábado 20 de abril a las 10 a.m. Se presentará la Compañía Coral Colombiana, quienes viajan desde Bogotá hacia Mompox, en la iglesia de la Concepción.