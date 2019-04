En Santa Marta inicia paro cívico bajo controles para evitar bloqueos

Operativos de seguridad y tránsito se adelantan en la capital del Magdalena para evitar bloqueo de vías y situaciones que alteren la tranquilidad de los samarios durante una jornada de paro cívico que han convocado fuerzas vivas que rechazan la designación de Andrés Rúgeles, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, como alcalde encargado.

Rúgeles llega una semana después de la medida de detención domiciliaria que le ordenó un juez al alcalde elegido por voto popular, Rafael Martínez, por presunta corrupción en contratación de obras de salud, pero su designación no ha sido tomada con positivismo en varios sectores sociales que piden al presidente Iván Duque que escoja un encargado para el cargo de la terna que le envió Fuerza Ciudadana.

Esa es la motivación de las marchas que se adelantan en Santa Marta con respaldo de 400 taxistas, varios propietarios de buses del servicio público, un sector de los maestros, gremios, comerciantes, sindicalistas, comunidades afrodescendientes y simpatizantes del modelo de gobierno de Rafael Martínez y su antecesor Carlos Caicedo.

“No hay permisos para bloqueos pero la protesta social está permitida en Colombia”, es lo que hasta el momento ha dicho Camilo George, secretario de Seguridad y Convivencia Distrital.

Por su parte, el teniente coronel Jaime Villamil, comandante operativo de la Policía Metropolitana, dijo: “estamos adelantando un dispositivo fuerte desde las 4:00 de la mañana en los puntos que se anuncian concentración de personas, no hay ningún tipo de bloqueos, y a quienes han llegado a protestar se les ha dicho que tienen derecho a la protesta pero no los bloqueos”.

En cuanto a las acciones para garantizar la movilidad en toda la ciudad, la Alcaldía Distrital ha dispuesto 25 agentes en las vías.

“La operación del transporte público está dándose con normalidad, hay una deficiencia por una minoría de propietarios de buses que ordenaron no sacar los vehículos porque se suman al paro cívico pero estamos atendiéndolo para evitar traumatismos, también tenemos 25 agentes trabajando en las principales avenidas y los taxistas están laborando aunque hemos conocido que un grupo también protestará en la tarde”, explicó Ernesto Castro, secretario de Movilidad.

Los colegios públicos y privados están funcionando con normalidad en Santa Marta a pesar de la controversia que se generó por una circular de la Secretaría de Educación Distrital que ordenó “un cese preventivo por el anuncio de un paro cívico (…) que podría generar dificultades en la ciudad” y que después fue dejada sin efecto con una nueva misiva para “no afectar el calendario escolar”.

Lo cierto es que en sectores como Mamatoco sí hay concentración de personas pero las autoridades no han permitido el cierre de vías.