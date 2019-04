Infraestructura de colegios debe evolucionar, dice experto

Alejandro Piscitelli, experto internacional en educación digital, reveló en Medellín cinco claves básicas para transformar el modelo de educación y aplicarlo a las necesidades actuales de los jóvenes.

En diálogo con Caracol Radio, el experto entregó detalles de su ponencia en el Cuarto Encuentro de Educación Privada liderado por la Fundación Santillana, que estuvo centrada en la infraestructura de las instituciones educativas y sentenció que estos espacios académicos son los primeros que deben ser sometidos a un proceso de transformación.

"Las aulas no pueden estar cerradas y segregadas. Son cinco cosas que hay que cambiar, muy importantes sobre la estructura del aprendizaje: Debe cambiar la dinámica del aula, que en vez de un profesor haya tres. No se aprende leyendo sino haciendo; que la gente repita como un loro no sirve para nada, no se puede. Los profesores aprendieron a repetir y eso enseñan", aconsejó a través de Caracol Radio el señor Alejandro Piscitelli.

Recomendó dejar a un lado el esquema habitual educativo y en cambio implementar prácticas para el desarrollo de habilidades y técnicas para la vida como pensamiento crítico, trabajo en equipo,inteligencia emocional por medio de los cuales se aportan habilidades a los estudiantes para responder a los retos del futuro, según el experto Piscitelli..