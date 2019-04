“No extraña que Venezuela apoye protesta de Minga indígena”: vicepresidenta

Ante la información que presuntamente Venezuela podría tener injerencia en las protestas que actualmente se adelantan por la Minga indígena en Colombia, el gobierno nacional ha afirmado que no sería extraño que se estuviese presentando esta situación.

La vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez desde la ciudad de Cúcuta, afirmó que se está trabajando para tratar de solucionar esta problemática que se tiene al sur del país.

“Francamente digo que eso no tendría nada de raro, me da pesar que se aprovechen de lo que es quizás el clamor del pueblo indígena, que lo tengamos cada vez más presente y más visible y que terminen utilizándolos por afán politiquero de hacerle daño al gobierno, por qué ese afán de alinear a este gobierno lo que muestra es mezquindad, lo que muestra realmente es pobreza intelectual y conceptual, no tendría nada de raro que esto esté sucediendo pero nosotros acá estamos trabajando por Norte de Santander” dijo la funcionaria.

La vicepresidenta de igual forma expreso que “Creo que es muy lamentable que haya gente en Colombia que se preste para los servir a los intereses de Maduro amparados en la situación de los pueblos indígenas, los compromisos que les incumplieron en el pasado no se pueden cumplir, pero nosotros queremos que tengan en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, el cual por primera vez considera a los pueblos indígenas y les otorga una partida importante".

La Vicepresidente estuvo en las últimas horas en la ciudad de Cúcuta anunciando un paquete de Medidas para tratar de mitigar la crisis que se tiene en la ciudad por el fenómeno migratorio y los cierre de frontera.