Motociclista denuncia agresión por parte de paramédicos

El motociclista Alberto Hernández denunció que en las últimas horas fue víctima de agresiones e insultos por parte de paramédicos de una ambulancia cuando intentó grabar un accidente que se presentó en el bulevar con carrera 21 y 22 donde se vio involucrada esa misma ambulancia y una motocicleta.

El agredido señaló que "los paramédicos me levantaron a pata y me fracturaron una mano, me quitaron la llaves de la moto y la botaron a la alcantarilla, además me dijeron que me iban a dar cuchillo por estar grabando un accidente que ocasionó la ambulancia con una moto".

Por su parte, los representantes legales de la ambulancia se pronunciaron sobre la presunta agresión e indicaron que motociclista inicio el altercado e inclusive llegó a escupir y agredir verbalmente a los paramédicos.