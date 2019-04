Viernes 5 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Seis municipios del Quindío están en alerta naranja y amarilla por deslizamiento de tierra debido a la intensidad de las lluvias según el Ideam

Faber Mosquera coordinador de la unidad departamental de la gestión del riesgo indicó que todos los organismos de socorro están en alistamiento preventivo ante el recrudecimiento de las lluvias en especial en Armenia, Salento, Calarcá, Pijao, Circasia, Córdoba, Filandia.

En el caso de la capital del Quindío, hay atención especial en el asentamiento Milagro de Dios donde hay varias viviendas en riesgo de colapso por el deterioro de la red de alcantarillado, y donde las autoridades han recomendado a sus habitantes evacuar preventivamente.

En Armenia se levantaría la restricción del pico y placa para vehículos particulares en la semana santa, la medida se llevaría a cabo entre el lunes 15 y el lunes 22 de abril, el decreto se daría a conocer la próxima semana.

Algunos ciudadanos de Circasia rechazan el estudio que sostiene que ese municipio tiene la mejor calidad del aire en el Quindío.

Y es que, de acuerdo con Adriana Quiroga, de la veeduría que se creó para seguir este tema en particular, resulta ilógico que se hable de la mejor calidad del aire en un municipio, en el que abundan las porcícolas y los galpones, y desde donde hace más de 10 años se emiten olores, que en ocasiones se tornan insoportables, esto sin contar la afectación a las fuentes de agua y el poco accionar de las autoridades administrativas.

Al respecto el director de la CRQ José Manuel Cortés señaló que sobre el negocio como tal no hay reparos, pero al parecer si los hay con los tratamientos de sus residuos, toda vez que las excretas de los cerdos, con base en las normas que existen sobre el particular deben cumplir un periodo de 7 días en proceso de compostaje antes de ser esparcido como abono, tiempo que no se estaría cumpliendo y por lo que se requiere la intervención del ICA, para evitar problemas de salubridad.

En la actualidad hay 200 porcicolas identificadas en el Quindío, sin embargo, la preocupación radica en el crecimiento de las porcícolas ilegales.

En 30 días la CRQ socializará al Tribunal Administrativo del Quindío las acciones en el marco del fallo que decreto como medida cautelar que las autoridades realicen los mantenimientos periódicos al sistema de tratamiento de las aguas residuales que sirve al centro poblado Boquía y explanación municipio de Salento; y con ello lograr la des colmatación del sistema, en aras de reducir los impactos negativos al río Quindío por los vertimientos directos.

El Quindío será declarado departamento libre de minas antipersonal, autoridades y víctimas de estos artefactos destacaron que esta región sea declarada sin sospecha de minas.

En la plaza de Bolívar de Armenia se llevó a cabo la ceremonia del día de la sensibilización contra las minas antipersonal, donde la Octava Brigada del ejército ofreció homenaje a las víctimas de estos artefactos y entregó claveles blancos a los sobrevivientes.

El comandante de la Octava Brigada del Ejército, coronel Richard Gonzáles indicó que en los últimos 10 años 1600 uniformados perdieron la vida y 5860 resultaron heridos.

En la población civil 355 resultaron muertas y 1854 con heridas de consideración, el 10 de abril se cumplirá en Armenia el acto donde el gobierno declarará al Quindío como departamento libre de sospecha de minas antipersonal.

El municipio de Calarcá en el Quindío fue parte de un gigantesco operativo judicial de la policía a nivel nacional contra una banda delincuencial dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes sintéticas mediante la modalidad de encomienda a través de empresas de mensajería

En total fueron capturadas 13 personas entre ellas una mujer conocida con el alias de “La patrona” líder de esta organización delincuencial que era la encargada de coordinar y liderar los envíos de medicamentos para la elaboración de las sustancias ilícitas

Según la policía esta organización tenía injerencia en el vecino país del Ecuador, desde donde provenían de manera ilegal medicamentos controlados por el Estado Colombiano y medicamentos de uso exclusivo veterinario, utilizados para la elaboración de drogas sintéticas

En el desarrollo de las diligencias fueron incautadas 40.500 pastas de Rivotril Clonazepam, 240 ampollas de Ketamina, en el caso del Quindío fueron decomisadas 320 ampolletas de ketamina en el sector conocido como la Herradura

En operativos contra el hurto en Armenia, la policía capturó a dos hombres que minutos antes habían hurtado una motocicleta.

La detención de estos dos hombres de 20 y 28 años de edad, se presentó en el barrio Santander, cuando los uniformados fueron informados del robo de una motocicleta AKT 125 color negra, de inmediato activan el plan búsqueda y localización del automotor, donde logran recuperar la motocicleta, siendo entregado a su dueño.

Con el fin de contrarrestar la informalidad turística del departamento ante la llegada de la Semana Santa, la gobernación del Quindío a través de la secretaría de Turismo, en conjunto con el viceministerio de Turismo puso en marcha un trabajo especial en procura de acabar con este fenómeno del sector.

La secretaria de Turismo del Quindío Natalia Andrea Rodríguez Londoño señaló que el objetivo es que todos los prestadores de servicios turísticos se formalicen y legalicen, y así el departamento se siga consolidando como un destino turístico sostenible, en el que además se les brinden todas las garantías a los visitantes.

A una semana de iniciarse la semana mayor para los fieles católicos, el hospital San Juan de Dios de Armenia no está preparado para la temporada

En el Quindío, una familia caficultora convirtió la cáscara del café, en un dulce delicioso que ya se está comercializando en varias ciudades del país

Lo que ha sido un problema por años para el sector cafetero, se convirtió en la opción de negocio para Jenny Henao y su familia, quienes trabajan la cascara del grano después de pelado y la convierten en un postre caramelizado con un sabor a café delicioso que ya se comercializa en varias ciudades del país.

Esta idea nació hace 8 años, en la vereda Bohemia en el municipio de Calarcá en el Quindío, donde producen el dulce denominado Cerecafé, Son muchas formas en las que se puede consumir el dulce de cáscara de café… con queso sabe delicioso, pero se puede consumir en jugos, malteadas, sobre tortas, galletas, hasta en cocteles.

Mañana sábado 6 de abril en la modalidad a distancia se inicia la consulta electoral de opinión en el Universidad del Quindío para elegir rector, decanos y directores de los diferentes programas del alma mater.

Las obras del restaurante escolar de la institución educativa Simón Bolívar del municipio de Génova avanzan sin problemas…

Mañana sábado 6 de abril la Diócesis de Armenia realizará el lanzamiento de la Pastoral de la Cultura y el Deporte en el Estadio San José de Armenia. La iniciativa contará con el apoyo Indeportes Quindío y el IMDERA

el Obispo de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero manifestó que el objetivo de la Pastoral es llegar a la población de niños, jóvenes y adolescentes para brindarles nuevas oportunidades, nuevas opciones de aprovechamiento del tiempo libre

En deportes, con la participación del quindiano Kevin Pineda, la selección Colombia de Fútbol de Salón enfrentará hoy a Brasil en los cuartos de final del mundial de fútbol de salón que se juega en Argentina, el partido se jugará a las 8 de la noche hora colombiana.

En deportes, el Club Cafeteros del Quindío inicia hoy su inicia participación en la Copa Nacional de Baloncesto 2019, en el municipio de Itsmina en el Chocó enfrentando al equipo Cimarrones, cabe recordar que este evento es semi profesional, el partido se jugará a las 7 y 30 de la noche.