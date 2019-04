Luis Guillermo Giraldo no va más con el CD para la gobernación de Caldas

Por falta de garantías para la elección transparente del candidato de la colectividad a la gobernación de Caldas, el líder político Luis Guillermo Giraldo Hurtado decidió renunciar al Centro Democrático para centrarse en una aspiración de carácter independiente.

En diálogo con Caracol Radio mostró su malestar por la encuesta telefónica que según él, realizaron reunidos en Bogotá el senador Carlos Felipe Mejía y la coordinadora de la formación en el departamento Adriana Gutiérrez Jaramillo.

“ Hubo muchas irregularidades en el proceso porque inicialmente tuvimos una reunión la semana pasada y acordamos que se enviaría un acta a la dirección nacional y departamental, al igual que al expresidente Álvaro Uribe. El domingo me comunicaron que se hicieron llamadas telefónicas a 6.500 militantes del partido, pero en Caldas hay inscritas 46.000 personas, lo que me lleva a preguntarme dónde están las otras casi 40.000 y quién determinó que fueran esas las encuestadas.

Camilo Gaviria Gutiérrez dice que su madre es directiva del partido en Caldas y que su padre fue un líder político con amplio reconocimiento pero que esto no influye en la elección del candidato de la formación, aunque yo creo que sí. Desde ahí parte la falta de garantías ya que hay interés porque llegue un determinado candidato a representarlo.

Al menos se puede pensar que existe una incompatibilidad ética cuando se tiene a una persona tan cercana como un hijo en una de las precandidaturas.

Todas estas situaciones irregulares me llevaron a tomar la decisión de retirarme de la colectividad y mejor buscar respaldos en el sector político del departamento, para determinar cuáles son las alianzas que puedo alcanzar para optar a la gobernación.”

Por su parte el precandidato Camilo Gaviria Gutiérrez lamentó mucho la decisión de Giraldo Hurtado pero dijo que su campaña seguirá adelante.

Aclaró que antes de que él llegara a la contienda ya se había analizado un mecanismo de elección, pero que Luis Guillermo manifestaba ser amigo del expresidente Uribe y que contaba con el respaldo de mucha gente en el partido, por lo que insistía en realizar una consulta el 26 de mayo.

“ No hubo consenso porque esto representaba un gran gasto para el país a lo que él respondió que no saldría de mi bolsillo, pero yo le contesté que sí me dolía gastar tanto dinero en su realización, sabiendo las grandes necesidades que tiene Caldas.

Me pregunto si tiene tanto apoyo en la formación por qué está tomando la decisión de marcharse, aunque después de los resultados de la convención y los foros que se han llevado a cabo uno entiende cuál es la causa, pues los asistentes a estas actividades tienen claro el desempeño de cada precandidato.

El tiempo da la razón a quienes desde un principio sabían cuáles eran las intenciones de Luis Guillermo Giraldo, ya que realmente él estaba haciendo un mandado de otras colectividades.

No entiendo por qué habla de falta de garantías si es un sistema democrático que consiste en hacer una encuesta entre los militantes, tal como lo decidió el partido a nivel nacional.”

Señaló que tiene la ventaja de ser hijo de dos personas notables en Caldas y que tendría que pararse en hombros de un gigante para superar el legado de sus padres.

Agregó que desde hace un año está recorriendo el departamento para entender de primera mano las necesidades de la población, y determinar así qué se debe hacer para convertirlo en un modelo para todo el país.

