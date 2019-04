CAR exige requerimientos para reabrir el sendero de la quebrada la vieja

Por el uso inadecuado de los ecosistemas aledaños a la quebrada La Vieja, la CAR Cundinamarca había ordenado el cierre del sendero ubicado en la localidad de Chapinero. Sin embargo, tras varios meses, la entidad autorizó a la Empresa Acueducto de Bogotá su reapertura con 18 condiciones.

Algunas de estas medidas son:

1. El establecimiento de un horario para el ingreso y salida al sendero ecológico, de lunes a viernes de 5:00 a 9:00 am, con hora máxima de salida a las 10:00 am; y los fines de semana de 6:00 a 11:00 am, con hora máxima de salida a las 12:00 del mediodía.

2. Cumplir el programa “No deje rastro”, el cual permitirá el control y manejo de los residuos sólidos.

3. La creación de espacios de trabajo con la Policía Nacional.

4. Garantizar el personal idóneo y suficiente para la ejecución de las actividades de recreación.

5. Adecuación de un espacio de estacionamiento para los vehículos diferentes a las bicicletas el cual deberá estar por fuera de la zona de reserva.

“Este es un plan piloto de 120 días monitoreado constantemente por la Corporación, y dentro de dicho plazo, el Acueducto debe garantizar el cumplimiento de estas medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad ambiental del lugar. Una vez se haga la verificación, la medida preventiva impuesta quedará levantada de manera automática”, señaló el director de la CAR Cundinamarca Néstor Franco.

