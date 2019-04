Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 4 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La CRQ asegura que no ha entregado concesiones de agua a nuevos proyectos relacionados con las Pequeñas Centrales hidroeléctricas PCH y no está en planes hacerlo

Fue lo que dijo el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío José Manuel Cortés teniendo en cuenta la polémica que existe sobre el particular…

De acuerdo con el funcionario, aunque en el año 2010 si se entregaron concesiones a varios proyectos de estos en Córdoba, Pijao y Génova, las normas establecen que, si en 5 años no se han usado, se puede caducar y es esa la figura que se va a aplicar, toda vez que la idea es conservar el agua y la naturaleza de la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Usuarios de la EPS Medimás en Armenia denuncian demoras en la autorización de procedimientos médicos especializados hasta de 40 días.

Es el caso de Mauricio Tabares a quien le instalaron un tutor y unos clavos en el brazo derecho el 8 de enero y se los debieron retirar el 22 de febrero por recomendación médica, pero aún la EPS no realiza el procedimiento

Ante esta denuncia el gerente de Medimás en Quindío Herman Ortega en diálogo con Caracol Radio manifestó que ya le asignaron consulta médica y allí le programaran el procedimiento médico.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío según la Edeq hay una cobertura en el servicio de energía del 99.3% en la zona urbana y rural es decir que todavía hay 184 clientes que están sin servicio y para lo cual se están buscando alternativas para que puedan tener este servicio público

Carolina Quintero Gerente de la Empresa de Energía del Quindío manifestó que en la región también detectaron que hay 246 usuarios desconectados para lo que cual iniciaron un plan para generar conexiones seguras y ya 71 de esos usuarios nuevamente tienen energía

La gerente de la Edeq manifestó durante el informe de sostenibilidad del 2018 que las utilidades netas de la entidad fueron de 33.665 millones de pesos con una rentabilidad del 14%

En materia ambiental y ecológica la directiva anunció que Armenia tendrá dos nuevas eco estaciones de carga eléctrica para vehículos, que se sumarán a la que ya está disponible en el centro comercial Calima y buscan establecer una red de eco estaciones en el eje cafetero para promover la movilidad sostenible.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Bogotá fue capturado el ex policía, ex fiscal y ex integrante del consejo nacional electoral William Gildardo Pacheco Granados investigado por la desaparición de un hombre en Armenia.

Una Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra William Gildardo Pacheco Granados, ex oficial de la Policía Nacional, investigado por la desaparición de Guillermo Hurtado Parra, ocurrida el 6 de marzo de 1991, en Armenia en el Quindío.

De acuerdo con los testimonios de familiares y amigos de la víctima, y algunos habitantes del sector, Hurtado Parra habría gritado antes de su retención: “no me mate teniente Pacheco” luego desconocidas lo obligaron a subirse a un vehículo y se lo llevaron, sin tener hasta la fecha noticias sobre su paradero.

Cabe recordar que el detenido William Gildardo Pacheco Granados se desempeñó como fiscal 10 de derechos humanos y fiscal 22 antiterrorismo, fue además presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, y fue funcionario del Consejo Nacional Electoral.

El periodista Daniel Coronell en varias oportunidades en su columna de opinión en la revista Semana hizo referencia a William Gildardo Pacheco Granado como el “transformer” donde cuestiona que a pesar de las investigaciones, sanciones, suspensiones e inhabilidades ha ocupado estos cargos en la rama judicial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por lo menos 15 deslizamientos han atendido las autoridades en Génova, producto de las intensas lluvias que se han venido registrando

El director de la CRQ José Manuel Cortés manifestó que teniendo en cuenta que la zona cordillerana es la más vulnerable por los desprendimientos de tierras, se han intensificado las labores educativas y preventivas, para que se haga un uso de suelos adecuado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Líderes comunales de Armenia denuncian amenazas en su contra por evitar el crecimiento de las invasiones ilegales…

Es el caso de don Luis Fernando Amaya, del barrio Nuevo Armenia, quien sostiene que el haber querido evitar que personas que nada tienen que ver con el sector quisieran apropiarse de varios terrenos del sector, le costó su tranquilidad, pues a partir de esa situación se han presentado varios episodios intimidatorios

Sobre las presuntas intimidaciones, el secretario de gobierno Jota Domínguez dijo que está la Defensoría y La Fiscalía para entreguen el reporte oficial, ya que en lo que tiene que ver con las invasiones está planeación y para combatir la inseguridad, no hay pie de fuerza.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

1.700 millones de pesos hay disponibles para ampliar el sistema de cámaras de seguridad en los municipios del departamento

Lo dijo el secretario departamental del Interior Andrés Buitrago… estos son recursos aprobados por el comité de orden público, con lo que se busca ampliar el número de cámaras, y cambiar las 86 que se tienen… esto sin dejar a un lado las cámaras de reconocimiento de placa.

En Armenia, el proceso de reparación se estaría iniciando en agosto de acuerdo con lo que dijo el secretario de gobierno Jota Domínguez

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según la secretaria de salud en lo que va corrido del año se han reportado 116 casos de dengue de los cuales el 38% presentan signos de alarma por su diagnostico

En el hospital San Juan de Dios de Armenia ya se están preparando para el pico de dengue y enfermedades respiratorias agudas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La calidad del agua de Armenia entre las mejores del país según el Instituto Nacional de Salud y por eso desde la secretaria de salud y empresas públicas trabajan en la implementación de estrategias que permitan reducir los riesgos de contaminación del recurso hídrico

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La palma de cera. Nuestro árbol nacional, necesita una intervención urgente, para evitar su extinción, aseguran expertos en el Quindío que trabajan en su conservación

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Dignidad Cafetera confirmaron que el 24 de abril cafeteros de todo el país se movilizaran en Armenia en protesta por los bajos precios del grano que los tiene trabajando a perdida

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia se rendirá homenaje a las personas tanto civiles como militares que han sido víctimas de las minas antipersonal en el eje cafetero, y el Quindío será declarado departamento libre de sospecha de estos artefactos explosivos, la actividad que se cumplirá a las 9 de la mañana en la plaza de Bolívar.

La CRQ iniciará la construcción del Plan de gestión ambiental regional, El diagnostico comenzará este sábado en el municipio de Génova.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La secretaría de Turismo, Industria y Comercio del Quindío inicia hoy un trabajo contra la informalidad en el turismo, esto teniendo en cuenta la llegada de la temporada vacacional de semana santa.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD Quindío, entregó el protocolo de respuesta a emergencias del Parque Nacional Natural Los Nevados, a las entidades que conforman el Comité de Manejo de Respuesta a Emergencias. El documento se entregó impreso en tela para que no se rompa, moje o dañe.

El Concejo de Armenia realizará hoy la segunda sesión descentralizada en las instalaciones del Estadio Centenario en la capital quindiana desde las 9 de la mañana donde se espera conocer el estado en que se encuentra el escenario deportivo en la ciudad, si hay o no suficientes espacios y condiciones para las distintas prácticas deportivas

Caracol Radio continúa con la serie de mujeres protagonistas del Quindío, hoy el deporte y las mujeres que ocuparon el podio de reconocimiento a los mejores deportistas de la Acord en 2018.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el quindiano Kevin Pineda anotó uno de los 10 goles que marcó la selección Colombia de Fútbol de Salón que le ganó a Curazao 10 a 1 en la segunda fecha del mundial de este deporte en Argentina.