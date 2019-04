Capturan ex policía investigado por desaparición de un hombre en Armenia

En Bogotá fue capturado el ex policía, ex fiscal y ex integrante del consejo nacional electoral William Gildardo Pacheco Granados investigado por la desaparición de un hombre en Armenia.

Una Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra William Gildardo Pacheco Granados, ex oficial de la Policía Nacional, investigado por la desaparición de Guillermo Hurtado Parra, ocurrida el 6 de marzo de 1991, en Armenia en el Quindío.

La captura se hizo efectiva en Bogotá, en atención a una decisión del pasado 29 de marzo, en la que fue resuelta la situación jurídica de Pacheco Granados dentro del proceso que se sigue en atención a los parámetros de la Ley 600 de 2000 (antiguo sistema penal) y se ordenó su captura como presunto responsable del delito de desaparición forzada agravada.

Según la información de la fiscalía, Guillermo Hurtado Parra fue detenido en el billar donde trabajaba y conducido a la estación de policía del Barrio Santander, en Armenia porque supuestamente se parecía a una persona involucrada en varios hurtos. Posteriormente, quedó en libertad pero habría sido interceptado por personas desconocidas que lo obligaron a subirse a un vehículo y se lo llevaron, sin tener hasta la fecha noticias sobre su paradero.

De acuerdo con los testimonios de familiares y amigos de la víctima, y algunos habitantes del sector, Hurtado Parra habría gritado antes de su retención: “no me mate teniente Pacheco”.

Esta frase estaría relacionada con varias declaraciones de la fecha de ocurridos los hechos, que señalaban al entonces teniente Pacheco Granados de hacer parte de un grupo que supuestamente desaparecía jóvenes.

Cabe recordar que el detenido William Gildardo Pacheco Granados se desempeñó como fiscal 10 de derechos humanos y fiscal 22 antiterrorismo, fue además presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, y fue funcionario del Consejo Nacional Electoral.

El periodista Daniel Coronell en varias oportunidades en su columna de opinión en la revista Semana hizo referencia a William Gildardo Pacheco Granado como el “transformer” donde cuestiona que a pesar de las investigaciones, sanciones, suspensiones e inhabilidades ha ocupado estos cargos en la rama judicial.