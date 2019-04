Medidas ambientales adoptadas son populistas: Carlos Mario Montoya

El exdirector del Área Metropolitana, Carlos Mario Montoya, criticó las medidas que actualmente ha tomado esa entidad ambiental y la alcaldía de Medellín en procura de mejorar la calidad del aire, aseguró que hace falta mayor control a los agentes más contaminantes, incluso, dijo que la situación está siendo manejada con populismo.

“Está sucediendo eso, que le están metiendo política y populismo al tema, hay que tomar decisiones contundentes y enfrentar a quienes se tenga que enfrentar para que las medidas que ya están establecidas, no solo en el Área Metropolitana si no a nivel mundial se aplique como de ser”, aseguró el señor Montoya.

El hoy secretario de salud departamental, también explicó que, en su administración la entidad ambiental no emitió alertas sobre los altos niveles de contaminación porque no existía alguna normatividad, pero que sí advirtieron sobre la situación.

“El señor alcalde no ha estado debidamente bien informado o no conoce el tema de manera suficiente. Durante los años 2014, 2015 y aún el 2016, que de los tres fue el de mayor índice de contaminación, no existía norma ni regional ni nacional que permitiera establecer alertas”, agregó Carlos Mario Montoya.

Finalmente le pidió al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, que no concentre su trabajo en buscar culpables cuatro años atrás, porque realmente los culpables de la contaminación en el Valle de Aburrá son todas las personas, con el uso de la moto el carro y las empresas que también emiten contaminación.